Чому команда вирішила взяти паузу?

Український кіберспортивний клуб Passion UA прийняв рішення про дострокове завершення поточного ігрового сезону. Головним кроком у цьому напрямку стала офіційна відмова від участі в турнірі BC Game Masters Championship Season 2. Це рішення стало логічним завершенням складного етапу для колективу, який останнім часом перебуває у стані постійної перебудови та пошуку стабільної ігрової форми, пише 24 Канал.

Останнім результатом команди у цьому сезоні став виступ на престижному турнірі IEM Atlanta, який проходив у штаті Джорджія, США. На жаль для фанатів, Passion UA посіли там останнє місце, опинившись на 13 – 16 позиції. Цей турнір наочно продемонстрував глибокі проблеми всередині ігрової системи, які не дозволили колективу конкурувати на високому рівні.

Ситуація всередині команди характеризується певною невизначеністю, про що відверто заявляють самі учасники.

Нам потрібно знати план на майбутнє, яким буде основний склад з п'яти осіб, нам потрібно підписати деяких гравців і укомплектувати ростер. Зараз ми ніби перебуваємо в підвішеному стані та продовжуємо припускатися одних і тих самих помилок,

– прокоментував ситуацію лідер команди Джонні "JT" Теодосіу в інтерв'ю порталу HLTV під час івенту в Джорджії.

Цей рік став справжнім випробуванням для організації. На початку сезону Passion UA провели масштабну модернізацію складу, підписавши таких зіркових гравців, як Сантіно "try" Рігал та Азбаяр "Senzu" Мунхболд. Попри гучні трансфери та великі очікування, цей крок не приніс бажаних дивідендів на сервері. Команда не змогла кваліфікуватися на Major у Кельні та опустилася на 48-му сходинку у світовому рейтингу VRS.

Постійна ротація кадрів стала однією з головних перешкод для прогресу. Після того, як Senzu перейшов до BC.Game, його місце на правах оренди зайняв відомий український гравець Віктор "sdy" Оруджев, який раніше виступав за ENCE. Проте адаптація Віктора проходила у складних умовах. На турнірі в Атланті sdy продемонстрував індивідуальний рейтинг 0.81 за результатами п'яти зіграних мап. Наразі залишається незрозумілим, чи залишиться Оруджев у складі після завершення перерви.

Проблеми з підготовкою та відсутність зіграності стали ключовими факторами невдач.

Ми не маємо навіть трьох тижнів практики з Senzu, хоча минуло вже два з половиною місяці. Крім того, нам було дуже важко налагодити систему, коли ми постійно змінюємо склад для кожного турніру,

– ділився раніше думками Джонні "JT" Теодосіу в квітневому інтерв'ю на FRAG 20.

Таким чином, рішення про достроковий вихід на канікули виглядає як стратегічний крок, підсумовує 24 Канал. Організації необхідний час, щоб проаналізувати помилки минулих місяців, остаточно визначитися з основним ростером та побудувати надійну ігрову модель, яка дозволить Passion UA повернутися до еліти світового Counter-Strike вже в новому сезоні.

Українська кіберспортивна команда Passion UA провела 2026 рік дуже нестабільно. Після сильного завершення 2025 року колектив входив у новий сезон із високими очікуваннями. Команда регулярно грала на великих турнірах, претендувала на закріплення серед топових складів Counter-Strike 2 і навіть піднімалася до 23-го місця у світовому рейтингу HLTV, нагадує 24 Канал. Однак новий сезон виявився значно гіршим, ніж очікували фанати та аналітики.

Початок року ще виглядав відносно перспективно. Passion UA виграла Americas Closed Qualifier до IEM Atlanta 2026, а також дійшла до фіналу Ace NA Masters 2026 Season 1. Команда тоді перемагала M80, NRG та інші північноамериканські колективи, демонструючи доволі агресивний та швидкий Counter-Strike, пише HLTV.

Але на великих міжнародних турнірах проблеми стали очевидними. На BLAST Bounty 2026 Season 1 команда посіла лише 17 – 32 місця. Потім Passion UA вилетіла на стадії Stage 1 турніру IEM Kraków 2026, хоча старт був непоганим – команда навіть змогла взяти карту у G2. Проте далі колектив розсипався та програв серію.

Березень став одним із найгірших відрізків сезону. На ESL Pro League Season 23 Passion UA закінчила виступ уже на першій стадії, поступившись FUT, paiN та HEROIC. Команда постійно програвала вирішальні карти, а її гра виглядала дуже нестабільною. Навіть у матчах, де Passion UA мала перевагу, колектив регулярно втрачав контроль над грою у пізніх раундах.

Проблеми продовжилися і на менш престижних турнірах. На BC Game Masters Championship Season 1 команда вилетіла на 21 – 24 місця після поразок від Tricked та BASEMENT BOYS. Для складу, який претендував на рівень топ-20 світу, такий результат став дуже болючим ударом. У спільноті Counter-Strike тоді активно критикували Passion UA за слабку дисципліну, нестабільну стрільбу та постійні проблеми з координацією.

Навесні ситуація трохи покращилася. Passion UA посіла 4-те місце на Digital Crusade DraculaN Season 6, а потім стала другою на Urban Riga Open Season 4. Це були відносно непогані результати, але команда все одно не виглядала переконливо проти сильних суперників. Водночас на IEM Rio 2026 український клуб швидко вилетів після поразок від B8 та FURIA.

Ще одним ударом став провал у боротьбі за Major у Кельні. Passion UA не змогла пройти кваліфікацію на головний турнір сезону, хоча саме вихід на Major вважався головною метою організації. Після цього стало очевидно, що сезон фактично втрачений.

Фінальним турніром команди став IEM Atlanta 2026, де Passion UA програла NAVI та SINNERS і завершила виступ на 13 – 16 місці. Поразка від SINNERS особливо боляче вдарила по рейтингу та репутації колективу.

На якому місці Passion UA в рейтингу HLTV сьогодні?

Станом на сьогодні Passion UA перебуває на 33 місці світового рейтингу HLTV. Хоча команда й піднялася на два пункти після останнього оновлення, все ж це дуже різке падіння для команди, яка ще недавно розглядалася як перспективний претендент на стабільний топ-20, аналізує 24 Канал.

BC Game Masters Championship Season 2 пройде без Passion UA

Турнір BC Game Masters Championship Season 2, який Passion UA пропустить, є другим сезоном серії BC Game Masters з Counter-Strike 2. Це турнір рівня Tier-2, де виступають переважно перспективні європейські та міжнародні команди. Для багатьох складів такі чемпіонати важливі через рейтингові очки Valve Regional Standings, можливість заробити призові та підготуватися до великих LAN-турнірів.

Для Passion UA участь у BC Game Masters Championship Season 2 могла стати шансом хоча б частково врятувати сезон та покращити позиції у рейтингу. Однак команда вирішила не брати участь у турнірі на тлі проблем зі складом та загальної нестабільності.