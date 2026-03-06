Як пройшла гра проти FOKUS і хто це взагалі такі?

Шлях Passion UA на Stake Ranked Episode 1 завершився значно раніше, ніж того очікували аналітики та фанати. Команда припинила боротьбу вже у першому раунді кваліфікацій, поступившись шведському колективу FOKUS із рахунком 0 – 2. Цей результат став несподіванкою, враховуючи поточний рівень української команди, пише Dust2.

FOKUS – це маловідомий колектив, який сформувався зовсім нещодавно. Різні джерела надають суперечливу інформацію: одні пишуть, що команда зіграла першу гру ще в грудні 2025 року, інші ж вказують на лютий 2026 року. Хай там як, це дуже молода організація, котра зараз представляє Швецію на європейській арені.

Протистояння розпочалося на мапі Mirage, де шведські гравці з перших хвилин захопили ініціативу:

Виступаючи за сторону атаки, FOKUS продемонстрували впевнену стратегію, що дозволило їм одразу відірватися в рахунку 4:0.

Українська команда намагалася знайти протидію агресивному стилю опонентів, проте перша половина гри завершилася з переконливою перевагою шведів 9:3.

Після зміни сторін гравці Passion UA спробували перехопити ініціативу та продемонстрували ознаки повернення у гру, але наздогнати суперника не вдалося. У підсумку перша мапа відійшла FOKUS із результатом 13:8.

На другій локації, Overpass, домінування шведського колективу стало ще більш тотальним:

Passion UA не змогли налагодити ефективну оборону, що призвело до розгромного рахунку 10:2 на користь опонентів після першої половини зустрічі.

Перехід за сторону атаки також не приніс українцям бажаного результату. Гравці FOKUS продемонстрували бездоганний захист, не дозволивши супернику виграти жодного раунду в другій половині.

Мапа завершилася з рахунком 13:2, що зафіксувало остаточну перемогу шведів у серії.

Аналіз індивідуальних виступів показує, що цей ігровий день був невдалим для всього складу Passion UA. Найнижчий показник ефективності на сервері продемонстрував Нік Лі, відомий під псевдонімом nicx. Гравець завершив дві мапи лише з десятьма вбитими противниками, а його підсумковий рейтинг склав 0,51, що стало найнижчим результатом серед усіх учасників матчу.

Що це означає для Passion UA?

Наслідки цієї поразки є досить болючими для української організації. Passion UA втратили можливість потрапити на LAN-фінал Stake Ranked Episode 1, який запланований на початок квітня. На кону в цьому турнірі стоятиме призовий фонд у розмірі 100 000 доларів.

Окрім фінансових втрат, команда не змогла заробити важливі бали рейтингу VRS. Ці очки мають критичне значення для отримання кваліфікації на престижний мейджор IEM Cologne, що робить цей програш ще більш відчутним у контексті всього ігрового сезону.

Тріумф FOKUS

Для команди FOKUS цей тріумф став підтвердженням правильності обраного курсу. Попри короткий термін існування ростера, шведи змогли нав'язати свою гру досвідченішому супернику та продовжити боротьбу за вихід у фінальну стадію змагань.

До складу команди, за даними HLTV, зараз входять: