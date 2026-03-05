Хто з українців покидає ESL Pro League Season 23?

Виступ кіберспортивної організації Passion UA на турнірі ESL Pro League Season 23 завершився передчасно. У вирішальному матчі четвертого раунду першої стадії українці зустрілися з європейським колективом HEROIC. Поєдинок проходив у форматі до двох перемог і завершився на користь опонентів з рахунком 2 – 0, пише HLTV.

Першою картою серії стала Overpass, яку обрали самі представники Passion UA. Проте реалізувати перевагу свого вибору їм не вдалося. HEROIC розпочали гру за сторону захисту дуже впевнено, захопивши лідерство з рахунком 4:0. Хоча команди згодом обмінювалися раундами, перша половина завершилася з результатом 8:4 на користь європейців.

Після зміни сторін HEROIC не відчули значного опору, віддавши українцям лише один раунд, і закрили карту з рахунком 13:5. У цьому протистоянні Саймон Бойдже, відомий під ніком yxngstxr, продемонстрував відмінну гру зі снайперською гвинтівкою, завершивши мапу з рейтингом 1.47.

Водночас лідери українського колективу, зокрема монгольський гравець Senzu та аргентинець try, не змогли показати звичної результативності, завершивши гру з кількістю вбивств, що не перевищувала десяти.

На другій карті, Nuke, боротьба була значно гострішою. Спочатку HEROIC знову вирвалися вперед 6:2, проте Passion UA зуміли скоротити відставання до 7:5 перед перервою. На початку другої половини українці навіть змогли перехопити ініціативу та вийти вперед з рахунком 8:7. Проте цей успіх виявився тимчасовим: HEROIC провели потужну серію раундів у захисті та завершили гру перемогою 13:8, що означало остаточний виліт Passion UA з турніру. Справжнім лідером зустрічі став Ясін "xfl0ud" Коч, який здійснив 36 вбивств та отримав рейтинг 1.53.

Загальний результат Passion UA

Загальний підсумок виступу Passion UA на турнірі – одна перемога над командою Liquid та три поразки, пише Dust2. Попри виліт, експерти відзначають гру Азбаяра "Senzu" Мунхболда, який у середньому мав рейтинг 1.18 за всю першу стадію, що на 0.18 бала вище, ніж у його найближчого партнера по команді Владислава "Kvem" Короля.

Команді пророкують період адаптації через міжнародний склад і мовний бар'єр із новим гравцем, проте часу на роздуми мало, адже попереду критично важливі відбіркові матчі на мейджор.

Успіхи Monte

На противагу Passion UA, інша українська організація, Monte, зуміла пройти до другої стадії ESL Pro League. У напруженому поєдинку вони здолали PARIVISION з рахунком 2 – 1 (13:10 на Mirage, 15:19 на Dust II та 13:7 на Inferno). Ця перемога стала для них третьою на турнірі.

Також варто додати, що з другого етапу змагань свої виступи розпочнуть ще дві українські команди – Natus Vincere та B8.

Онлайн-частина турніру триватиме до 10 березня, а вирішальні матчі плей-оф пройдуть 13 – 15 березня у Стокгольмі.