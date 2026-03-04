Хто й коли прийде у Marvel Rivals?

Розробники гри на нещодавньому заході офіційно натякнули на появу в сьомому сезоні "майстерної злодійки та секретної агентки". Цей опис ідеально підходить під Чорну Кішку та Білу Лисицю, чиї імена вже давно фігурували у звітах датамайнерів, пише GosuGamers.

Пізніше NetEase Games опублікували допис в соцмережі X, де ще раз повторили анонс, додавши, що обидві героїні з'являться "в Нью-Йорку заради неможливої ​​місії". Також обіцяють нові ігрові режими, карти та ексклюзивні нові PvE-режими.

Ще одним підтвердженням цих ранніх припущень став і бойовий пропуск шостого сезону: у фінальній частині гравці можуть розблокувати комікс-арт, де серед різних монстрів чітко видно силуети чорної кішки та білої лисиці. Це стало традицією для Marvel Rivals – залишати підказки про наступних героїв у поточному контенті.



Силует Чорної Кішки на плакаті про її розшук можна знайти на новій небойовій карті "Таймс-сквер" / Фото NetEase Games/Miller Ross

Зараз Чорна Кішка та Біла Лисиця очолюють список найбільш імовірних кандидатів на реліз у на початку або у середині сьомого сезону.

Окрім них, велику увагу привертають Людина-мураха та Оса, чия поява виглядає логічною з огляду на ігрові події, пов'язані з Тестовою кухнею Піма.

В цілому, загальний список потенційних героїв, знайдених у файлах гри, вражає своєю масштабністю та охоплює різні куточки всесвіту Marvel. Серед них згадуються такі імена, як Капітан Марвел, Циклоп, Колосс, Нічний Змій, Квіксільвер та навіть Професор Ікс, пише GAMES.GG.

Серед персонажів, які можуть докорінно змінити ігрову мету, виділяється Професор Ікс. Його здібності, ймовірно, будуть зосереджені на контролі поля бою або підтримці союзників. МОДОК може стати стратегічним героєм, що спеціалізується на зонуванні або заклику додаткових одиниць. Високу мобільність та тиск на фланги забезпечить Нічний Змій, тоді як Колосс візьме на себе роль потужного танка на передовій. Циклоп, швидше за все, стане бійцем середньої дистанції з точними атаками, а Ртуть принесе в гру небачену досі швидкість переміщення та можливість швидкої зміни позицій.

Попри великий перелік імен, гравцям варто зберігати обережність щодо деяких витоків. Іноді розробники свідомо додають у файли гри фальшиву інформацію або робочі назви прототипів, які ніколи не побачать світ.

Загалом темпи випуску оновлень у Marvel Rivals залишаються високими: зазвичай у кожному сезоні, який триває два місяці, з'являється по одному новому герою щомісяця.