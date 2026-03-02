Окрім самої гри, цей матч став важливим етапом для оновленого складу, який вперше продемонстрував свої сили в офіційній зустрічі. Про це пише HLTV.

Чим запам'ятався перший ігровий день для Passion UA?

Турнір ESL Pro League Season 23 розпочався з онлайн-стадії, де шістнадцять команд змагаються у швейцарському форматі. Головна мета учасників на цьому етапі – потрапити до вісімки найкращих, щоб пройти у другу стадію та наблизитися до призового фонду, який складає 1 мільйон доларів, а також отримати шанс виступити на LAN-плей-оф у Стокгольмі.

У центрі уваги опинився дебют Азбаяра "Senzu" Мунхболда у складі Passion UA, який завершився впевненою перемогою над Team Liquid з рахунком 2 – 0.

Матч розпочався на карті Dust II, де українська команда швидко захопила ініціативу. Хоча гравець Team Liquid Гай "NertZ" Ілуз намагався змінити хід гри, Passion UA виявилися сильнішими в кінцівці першої половини зустрічі. Владислав "Kvem" Король продемонстрував чудову форму, здійснивши три вбивства у пістолетному раунді, що допомогло команді завершити першу карту з рахунком 13:8 на свою користь. Kvem закінчив карту з показником 22:11.

Друга карта, Nuke, видалася значно напруженішою. Новачок Senzu розпочав її з чергового потрійного вбивства в пістолетному раунді. Passion UA впевнено вели в рахунку 8:4 після першої половини гри за сторону захисту, зокрема завдяки активним діям Сантіно "try" Рігала. Проте Team Liquid не збиралися здаватися: Джонатан "EliGE" Яблоновські та Каміль "siuhy" Шкарадек допомогли своїй команді перевести гру в овертайм. Лише після двох серій додаткових раундів Passion UA змогли поставити крапку в цьому протистоянні, вигравши карту з рахунком 19:15. Senzu завершив свій дебютний матч із 48 вбивствами та загальним рейтингом 1.31.

Аналітики, зокрема Янко "YNk" Паунович, відзначили несподівано високий рівень командної взаємодії Passion UA, попри те, що колектив є міжнародним, має мало спільної практики, а Senzu обмежено володіє англійською мовою.

Для Team Liquid ця поразка стала черговим ударом по репутації. Команда Каміля "siuhy" Шкарадека опустилася на дві позиції у світовому рейтингу і наразі займає 24 місце, що значно знижує їхні шанси на отримання прямих запрошень на майбутні великі турніри.

Як пройшов перший день турніру для інших команд?

Окрім успіху Passion UA, перший раунд змагань приніс розчарування іншим відомим тегам, пише pley.gg.

Ninjas in Pyjamas поступилися бразильському колективу Legacy, що погіршило їхнє становище в рейтингу до 31 місця.

Французька команда 3DMAX, яка нещодавно оновила склад, також не змогла впоратися з paiN, програвши у вирішальних овертаймах на карті Inferno.

Інший український представник, команда Monte, розпочала турнір із поразки від Astralis з рахунком 1:2. Проте вже у другому раунді Monte змогли реабілітуватися, перегравши NRG з рахунком 2:0.

Попереду на вболівальників чекають нові матчі, зокрема зустріч Passion UA проти FUT. Варто також нагадати, що такі команди, як Natus Vincere та B8, розпочнуть свій шлях на турнірі вже з другої стадії.