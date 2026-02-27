Це рішення обумовлене не лише спортивними результатами, а й зовнішніми факторами. Вони змусили менеджмент діяти максимально оперативно заради майбутнього команди, пише HLTV.

Чому відбулися зміни в Passion UA?

Організація Passion UA офіційно підтвердила переведення 25-річного американського кіберспортсмена Майкла Вінса, відомого під псевдонімом Grim, на лаву запасних. Цей крок відбувся невдовзі після аналогічного рішення щодо іншого учасника – Гокона "hallzerk" Ф'єрлі.

Вінс приєднався до українського клубу в серпні минулого року, маючи за плечима понад три з половиною роки успішних виступів за команду Complexity, де він зарекомендував себе як один із найнадійніших стрільців Північної Америки. Його індивідуальна форма залишалася на високому рівні: протягом останніх трьох місяців середній рейтинг гравця складав 1,11 на 46 картах, а за весь час перебування в Passion UA цей показник сягав 1,14.

Головним каталізатором таких швидких змін став інтерес до гравця з боку іншої відомої організації – NRG. Тренер команди Тіан Коерцен пояснив, що коли з'явилася пропозиція про викуп контракту Майкла Вінса, це змусило клуб діяти набагато швидше, ніж планувалося спочатку.

Менеджменту довелося в екстреному режимі шукати нових виконавців та проводити трансфери. Крім того, на рішення вплинули й особисті побажання самого кіберспортсмена. Тренер зазначив, що перехід до американської команди є логічним кроком для гравця, адже він прагне проводити більше часу вдома зі своєю родиною та дівчиною, а також мати можливість тренуватися безпосередньо в Північній Америці.

Попри розставання, у колективі наголошують, що між гравцями збереглися чудові стосунки, оскільки вони виступали пліч-о-пліч протягом понад трьох років.



Майкла Вінса відправили на лаву запасних / Фото Passion UA

Хто прийде натомість?

Місце Майкла Вінса в основній п'ятірці зайняв молодий монгольський талант Мунхболд "Senzu" Азбаяр, який приєднався до Passion UA на правах оренди з клубу The MongolZ. Таке підсилення має додати ігровому стилю команди більше агресії та вогневої потужності.

Окрім нього, нещодавно склад поповнив новий снайпер – Сантіно "try" Рігал. Оновлення ростера стало відповіддю на незадовільні результати останніх місяців. Попри те, що організація наразі входить до топ 35 глобального рейтингу Valve, виступи на таких великих турнірах, як BLAST Bounty 2026 Season 1 та IEM Kraków 2026, завершилися для команди на останніх місцях. Останнім спільним випробуванням для попереднього складу став Roman Imperium Cup V, де колектив посів 5 – 8 місце, не виборовши жодних призових.

За даними видання Bo3, наразі оновлений склад Passion UA включає:

Владислава "Kvem" Короля.

Янніса "JT" Теодосіу.

Ніколаса "nicx" Лі.

Сантіно "try" Рігала.

Мунхболда "Senzu" Азбаяра.

Керує діями підопічних тренер Тіан Коерцен.

Коли дебют?

Першим серйозним іспитом для нового ростера стане участь у першому етапі ESL Pro League Season 23, що, даними Liquipedia, стартує в онлайн-форматі 1 березня (основні етапи пройдуть з 13 по 15 березня).

У цьому престижному турнірі Passion UA змагатиметься з 24 іншими командами (8 у фінальній чатсині) за право виходу в наступну фазу та частку призового фонду в розмірі 125 000 доларів, який буде розподілений між колективами, що не зможуть пройти далі.