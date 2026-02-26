Хто винен у зникненні майже мільйона доларів з рахунків 3DMAX?

Гендиректор 3DMAX Стефан Понс розкрив приголомшливі деталі розслідування, яке виявило масштабні розкрадання коштів організації. Зловмисником виявився колишній партнер клубу, який скористався становищем перед тим, як Понс обійняв керівну посаду. Хоча точна сума збитків не розголошується з юридичних міркувань, Понс підтвердив, що йдеться про шестизначну цифру, яка максимально наближена до 1 мільйона доларів, пише Esports Insider.

Дивіться також League of Legends приєднується до Esports Nations Cup 2026: оголошено перші деталі

Завдяки особистому досвіду в сфері фінансів, новий очільник зміг ідентифікувати підозрілі транзакції й оперативно заморозити рахунки організації, щоб зупинити подальший відтік капіталу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Проте значної шкоди вже було завдано: клуб втратив фактично всі свої доходи, включно з призовими за здобуті на турнірах місця та виплатами від продажу стікерів, приурочених до мейджорів з Counter-Strike 2.

Варто зазначити, що ці наклейки є критично важливим джерелом фінансування для професійних команд, оскільки компанія Valve розподіляє 50 відсотків прибутку від продажу між 32 колективами, що беруть участь у змаганнях.

Як урятували компанію?

Попри катастрофічні наслідки для бюджету, керівництво 3DMAX вирішило взяти на себе повну відповідальність перед своїми гравцями, пише французьке видання La Source. Стефан Понс разом із власником організації зобов'язалися покрити 100 відсотків заборгованості перед кіберспортсменами з власних ресурсів.

Наразі команда переглядає свої фінансові стратегії, щоб забезпечити стабільну підтримку та надати гравцям усі необхідні інструменти для подальших виступів.

Розслідування досі ведеться

Хоча інцидент виявили ще у 2025 році, юридичний процес тримає досі. Організація розраховує на справедливе розслідування дій колишнього партнера. Понс налаштований оптимістично та натякнув, що ситуація близька до вирішення, а невдовзі вболівальники можуть очікувати на позитивні оновлення.