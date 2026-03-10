Какие факторы повлияли на формирование списка участников PGL Astana 2026?

Организатор турниров PGL официально объявил перечень команд, которые получили прямые приглашения на турнир в Астане. Всего участие примут шестнадцать коллективов: кроме двенадцати приглашенных, еще четыре места будут разыграны через региональные квалификации в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии, пишет HLTV.

Смотрите также PGL увеличивает призовые на турнирах Counter-Strike 2: сколько получат команды

Соревнования состоятся в столице Казахстана с 9 по 17 мая 2026 года, а финальная часть пройдет на известной Barys Arena. Призовой фонд турнира впечатляет – он составляет 1,6 миллиона долларов, по данным самой PGL.

Среди команд, которые подтвердили свое участие, особое внимание украинских болельщиков привлекает коллектив Monte. К сожалению, несмотря на то, что компания основана в Украине, на данный момент в команде с CS2 нет ни одного украинца, судя по данным, которые приводит Liquipedia.

Кроме них, в список приглашенных вошли такие известные теги, как FURIA, MOUZ, Falcons, G2, Heroic, The MongolZ, FUT (за команду играют двое украинцев), Gentle Mates, а также россияне из Aurora, Parivision и Spirit.

Кого мы не увидим на турнире?

Организаторам удалось привлечь семь из десяти лучших команд мира по версии рейтинга VRS, что делает это мероприятие чрезвычайно конкурентным. Однако в списке не видим Vitality и Natus Vincere. Эти коллективы отказались от участия по собственной инициативе.

Прошлогодние финалисты Astralis также отказались от приглашения, как и FaZe, GamerLegion и NRG. Все шесть команд вместо этого посетят IEM Atlanta, который будет проходить в США почти в те же даты – с 11 по 17 мая, пишет Insider Gaming.

Такое распределение сил во многом обусловлено логистическими трудностями. Многие команды выбрали Астану вместо Атланты из-за потенциальных проблем с получением виз в Соединенные Штаты Америки.

Интересный подход продемонстрировала турецкая организация FUT: представители команды объяснили, что они сознательно приняли приглашение на оба турнира одновременно. Это было сделано для того, чтобы иметь гарантированную возможность выступить хотя бы на одном мероприятии, если возникнут задержки с американскими визами.

Регламент PGL позволяет командам отказаться от участия до определенной даты, которая наступает уже после дедлайна выдачи виз для поездки в Атланту.

Какие последствия отсутствия топовых команд?

Для многих участников PGL Astana 2026 отсутствие команды Vitality является настоящим подарком. Поскольку этот коллектив сейчас считается едва ли не самым сильным в истории Counter-Strike, его отсутствие открывает путь к трофею таким командам, как FURIA, MOUZ и Falcons.

Коллектив Vitality вместо этого сосредоточился на IEM Atlanta, поскольку им нужна лишь одна победа в рамках следующих пяти турниров от ESL, чтобы выиграть престижный Grand Slam и получить дополнительно 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что результаты в Казахстане не будут влиять на квалификацию к мейджору в Кельне, поскольку дедлайн для приглашений истекает 5 апреля. Однако для большинства команд это станет критически важной возможностью набрать форму перед IEM Cologne,, который стартует 2 июня.