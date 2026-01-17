На початку січня 2026 року стало відомого, що Данило "headtr1ck" Валітов був переміщений у запас команди B8 з Counter-Strike 2 і весь цей час фанати колективу гадали хто ж займе його місце, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Цікаво NAVI та B8 кличуть на престижний турнір від PGL
Хто став новим гравцем B8?
Після двох років у лавах організації, Валітов неочікувано для себе самого опинився на трансфері та навіть заявив, що готовий вислухати пропозиції про роль "рифлера", а не снайпера.
Самі ж B8 анонсували, що мають на розгляді 5-6 гравців на вакантну позицію і повідомлять про своє рішення згодом.
Очікування завершилося 16 січня, коли на офіційних ресурсах команди з'явилося повідомлення про закінчення пошуків.
Новим "авапером" команди став юний учасник академічного ростеру організації – 16-річний Михайло-Назарій "segukawa" Бибель.
Разом з ним команда почала підготовку до Intel Extreme Masters Krakow 2026, який розпочнеться з 28 січня 2026 року, інформує Liquipedia.
Таке рішення здивувало чимало фанатів організації, адже колектив показав непогану гру на будапештському "Мейджорі" і всі очікували на подальший розвиток прогресу.
Одначе, у керівництва B8 виявилися інші плани. Дехто вважає, що це може бути пов'язано зі слабкою грою самого Валітова, рейтинг якого за останні три місяці перебуває на відмітці у 0.96, інформує HLTV, що є не дуже хорошим показником для досвідченого снайпера.
Що треба знати про Intel Extreme Masters Krakow 2026?
Вперше турнір серії IEM відбудеться у Кракові. Змагання розпочнеться 28 січня, а гранд фінал призначено на 8 лютого 2026 року.
24 найсильніші команди світу з CS 2 поборються за призовий фонд у 1 мільйон 250 тисяч доларів.
B8 почне свої виступи на IEM Krakow 2026 у Stage 1, де зустрінеться з NRG. Окрім них, на потіху українського глядача, на турнірі також виступатимуть NAVI та Passion UA.