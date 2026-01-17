На початку січня 2026 року стало відомого, що Данило "headtr1ck⁠" Валітов був переміщений у запас команди B8 з Counter-Strike 2 і весь цей час фанати колективу гадали хто ж займе його місце, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Хто став новим гравцем B8?

Після двох років у лавах організації, Валітов неочікувано для себе самого опинився на трансфері та навіть заявив, що готовий вислухати пропозиції про роль "рифлера", а не снайпера.

Самі ж B8 анонсували, що мають на розгляді 5-6 гравців на вакантну позицію і повідомлять про своє рішення згодом.

Очікування завершилося 16 січня, коли на офіційних ресурсах команди з'явилося повідомлення про закінчення пошуків.

Новим "авапером" команди став юний учасник академічного ростеру організації – 16-річний Михайло-Назарій "segukawa" Бибель.

Welcome segukawa to B8 Esports CS2.

Promoted straight from B8 Academy — time for the next step



We’re locking in and getting ready for Intel Extreme Masters Kraków 2026 this January.



Show some love and support for our new teammate. pic.twitter.com/19j7bI8zTn — B8 Esports (@B8esportsGG) January 16, 2026

Разом з ним команда почала підготовку до Intel Extreme Masters Krakow 2026, який розпочнеться з 28 січня 2026 року, інформує Liquipedia.

Таке рішення здивувало чимало фанатів організації, адже колектив показав непогану гру на будапештському "Мейджорі" і всі очікували на подальший розвиток прогресу.

Одначе, у керівництва B8 виявилися інші плани. Дехто вважає, що це може бути пов'язано зі слабкою грою самого Валітова, рейтинг якого за останні три місяці перебуває на відмітці у 0.96, інформує HLTV, що є не дуже хорошим показником для досвідченого снайпера.

Що треба знати про Intel Extreme Masters Krakow 2026?