Чому головна кіберспортивна подія року переїжджає?

Цього літа Esports World Cup змінить звичні декорації Ер-Ріяда на паризькі вулиці. Третій чемпіонат світу, спочатку запланований до проведення в Саудівській Аравії, готується до переїзду у Францію. 24 Канал проаналізував повідомлення ЗМІ й пояснює причини.

Першим про це повідомило видання GamesBeat. За його даними, причиною такого кроку стала напружена геополітична ситуація на Близькому Сході, зокрема війна в Ірані, що триває без ознак швидкого завершення. Організатори вже почали неофіційно інформувати ключових партнерів та стейкхолдерів про перенесення заходу, хоча публічного підтвердження від представників EWC поки не надходило.

Турнір 2026 року має стартувати 6 липня й тривати протягом семи тижнів до серпня.

Загальний призовий фонд події вражає і становить понад 75 мільйонів доларів, нагадує HLTV,

У програмі змагань заявлено 24 різні відеоігри, серед яких такі популярні тайтли, як Valorant, League of Legends, Dota 2, Street Fighter 6, Overwatch, Counter-Strike 2 та інші.

Минулорічний турнір в Ер-Ріяді зібрав понад 3 мільйони вболівальників безпосередньо в місті, а також понад 2 500 кіберспортсменів та обслуговуючого персоналу, інформує Engadget.

Основною причиною міграції чемпіонату стала загроза безпеці та логістичні труднощі. Конфлікт у регіоні змусив багато авіакомпаній скасовувати рейси через постійну небезпеку атак та бомбардувань.

Останніми роками великі події зазнавали впливу таких чинників, як пандемія COVID та конфлікт в Україні, тому їхнє перенесення, зміна графіка або скасування не є таким незвичайним явищем, як дехто може подумати,

– прокоментував ситуацію керуючий директор агентства спортивного маркетингу Strive Sponsorship Малф Міннс виданню GamesBeat.

Як приклади він навів перенесення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року з Санкт-Петербурга до Парижа та скасування етапів Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії у 2026 році.

Чому це болючі новини для Саудівської Аравії?

Історія Esports World Cup тісно пов'язана з Саудівською Аравією, нагадує 24 Канал. Перший турнір відбувся у 2024 році під егідою некомерційної структури Державного інвестиційного фонду країни. Перша і друга події зібрали мільйони людей і згенерували мільярдні прибутки, тож втрата можливості провести чемпіонат цього року коштуватиме країні чимало.

Попри комерційний успіх, проєкт постійно стикається з критикою з боку правозахисників, які звинувачують королівство у "спортвошингу" – спробі покращити репутацію держави та її правителів через великі інвестиції в спорт і розваги на тлі звинувачень у порушенні прав людини. Через це деякі учасники, як-от гравець у Street Fighter 6 Крістофер Хенкок або розробники гри GeoGuessr, раніше відмовлялися від участі в турнірі.

Враховуючи, що такі події дійсно допомагають королівській родині Саудівської Аравії відмивати свою репутацію після звинувачень у стратах, репресіях і катуваннях, це боляче вдарить по їхній спроможності тримати обличчя.

Раніше генеральний директор Esports World Cup Foundation Ральф Райхерт висловлював надію на проведення третього сезону в Ер-Ріяді, але обставини змусили шукати альтернативи.

Проблеми починаються

Зміна локації за два з половиною місяці до старту створює значні логістичні виклики. Наприклад, для турніру з Counter-Strike 2, де кількість команд-учасниць подвоїлася до 32, а призовий фонд зріс до 2 мільйонів доларів, потрібен спеціальний дозвіл від розробника Valve на проведення змагань у новому місці. Водночас Париж є значно зручнішим для більшості топ-команд, які базуються в Європі та Америці.

Як це сприймуть глядачі?

Експерти вважають, що переїзд мінімально вплине на цінність турніру для глядачів:

Реальність для Esports World Cup полягає в тому, що більша частина фан-бази перебуває в онлайні, тому цінність місця проведення заходу знижується, а це означає, що вплив будь-якої зміни локації, швидше за все, буде обмеженим,

– наголосив Малф Міннс.

Більше того, багато спонсорів мають потужні представництва в Європі, тож перенесення до Парижа може навіть полегшити їм доступ до живої аудиторії.

Проте бренди, чиї інтереси зосереджені виключно на ринку Саудівської Аравії, можуть вимагати компенсацій або додаткових прав у майбутніх заходах.

З огляду на це перенесення, виникає логічне питання: чи залишаться інші події, такі такі як Esports Nations Cup у листопаді 2026 року та конференція Kingdom of Gaming у грудні, в Ер-Ріяді?

Вам також буде цікаво дізнатися: яка роль Esports World Cup у світі кіберспорту?

Esports World Cup – це один із наймасштабніших мультидисциплінарних турнірів у сучасному кіберспорті, який за кілька років фактично переформатував глобальний конкурентний ландшафт.

Його ключова роль полягає не лише в організації великої кількості турнірів з різних ігор, а й у створенні єдиної системи, де кіберспортивні організації змагаються між собою за загальний клубний рейтинг і значні призові фонди. Фактично це спроба побудувати "суперлігу" кіберспорту, де важить не один трофей у конкретній грі, а стабільність результатів у багатьох дисциплінах одночасно.

Важливість Esports World Cup у глобальному контексті пояснюється кількома факторами.

По-перше, це концентрація капіталу та уваги інвесторів: турнір підтримується великими фінансовими структурами Саудівської Аравії, що дозволяє формувати один із найбільших призових фондів в історії індустрії.

По-друге, це унікальна модель клубного чемпіонату, де організації на кшталт NAVI, FaZe Clan чи Team Liquid отримують бали за результати в різних іграх, а не лише в одній дисципліні.

По-третє, це медійний ефект – подія позиціонується як глобальний фестиваль кіберспорту з високим рівнем продакшену, трансляцій та маркетингової присутності.

Через це на Esports World Cup прагнуть потрапити практично всі топові організації світу. Але причина не лише в престижності, а й у фінансовій ефективності. Участь у турнірі означає доступ до величезних призових, спонсорських контрактів і підвищеної впізнаваності. Крім того, формат стимулює організації інвестувати у розширення ростерів у різних іграх, що ще більше підсилює конкуренцію між клубами.

Пригадуємо Esports World Cup 2025: як це було

Esports World Cup 2025 став логічним продовженням першого великого циклу розвитку проєкту і ще більше закріпив його статус центральної події року. Турнір зібрав десятки дисциплін, від CS2 і Dota 2 до мобільних ігор та спортивних симуляторів, а загальна структура знову була побудована навколо клубного чемпіонату. У 2025 році боротьба за загальноклубний залік стала ще щільнішою, оскільки провідні організації оптимізували склади й підходи до мультиігрової участі.

Як виступили NAVI?

Українська організація NAVI виступила в межах цього чемпіонату як один із помітних учасників, хоча без домінування в загальному заліку. Команда брала участь у кількох ключових дисциплінах, зокрема у CS2 та інших топових кіберспортивних тайтлах.

Найсильніші результати NAVI традиційно демонстрували у дисциплінах, де організація має довготривалу стабільну інфраструктуру підготовки, однак у форматі мультиігрового клубного рейтингу цього виявилося недостатньо для боротьби за найвищі позиції.

У підсумку виступ NAVI можна охарактеризувати як конкурентний, але нерівномірний – із сильними окремими перформансами, але без тотальної домінації на рівні всього турніру, підсумовує 24 Канал.

Окремо варто розуміти, що Esports World Cup принципово відрізняється від традиційних турнірів тим, що оцінює не пікову форму однієї команди в одній грі, а системність організації в цілому. Це створює ситуацію, де навіть сильні склади в CS2 чи Dota 2 не гарантують високого місця без паралельної стабільності в інших дисциплінах.

Що таке Esports Nations Cup і чим він відрізняється від Esports World Cup?

На цьому фоні з’являється концепт Esports Nations Cup, який часто плутають із Esports World Cup, але за своєю суттю це інший формат. Esports Nations Cup – це турнір, орієнтований не на клуби, а на національні збірні. Тобто замість організацій і брендів там виступають команди, сформовані за країнами, подібно до класичних спортивних міжнародних змагань, пише 24 Канал.

Головна відмінність полягає у принципі ідентичності. Esports World Cup будується навколо клубів і комерційних організацій, які наймають гравців з усього світу, тоді як Esports Nations Cup апелює до національної приналежності гравців і створює умовну "кіберспортивну збірну". Це змінює як структуру складів, так і саму динаміку турніру, адже сильні клуби можуть бути розділені між різними національними командами.

Друга ключова різниця – мотиваційна та стратегічна. У клубному форматі Esports World Cup організації інвестують у довгострокову систему розвитку і мультидисциплінарність. У національному форматі Esports Nations Cup акцент зміщується на короткострокову синергію найкращих гравців однієї країни, навіть якщо вони зазвичай грають у різних командах і системах.

У підсумку обидва формати не конкурують напряму, а формують два різні рівні кіберспортивної екосистеми: один – комерційно-клубний і структурний, інший – національно-репрезентативний, ближчий до класичних міжнародних спортивних першостей.