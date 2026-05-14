Що чекає далі на NAVI?

Завершення групового раунду IEM Atlanta 2026 принесло новини, на які й так усі чекали: дві найсильніші команди світу, Natus Vincere та Vitality, зустрінуться на стадії чвертьфіналу. Такий розвиток подій став результатом драматичних подій в обох групах: Vitality через ранню поразку опустилися до нижньої сітки групи А, а український клуб не зміг втримати лідерство у групі B, поступившись бразильському колективу Legacy у фіналі верхньої сітки. 24 Канал аналізує черговий день турніру.

Вирішальний матч NAVI проти Legacy завершився з рахунком 1 – 2 на користь бразильців. Попри впевнену гру снайпера Ігоря "w0nderful" Жданова, Legacy продемонстрували неймовірну форму завдяки перформансу колишнього лідера FURIA Андрея "arT" Піовезана на мапі Inferno, а також стабільним виступам Бруно "latto" Ребелатто та Едуардо "dumau" Волкмера на Dust 2.

Ситуацію для "Народжених перемагати" ускладнює стан здоров'я гравців: Міхай "iM" Іван та Дрін "makazze" Шакірі страждають від хвороби, що негативно впливає на загальний стан команди перед плей-оф.

Natus Vincere та Vitality: довга історія протистояння

Історія зустрічей цих суперників у 2026 році виглядає невтішно для українського клубу. NAVI вже програли три серії поспіль проти команди під керівництвом Дена "apEX" Мадесклера, включаючи два фінали у форматі best-of-five, не спромігшись виграти жодної мапи.

Найближче до успіху колектив був на турнірі BLAST Rivals Fort Worth на мапі Nuke, де після приголомшливої переваги 11 – 1 у захисті стався незрозумілий колапс в атаці, що призвів до поразки.

Капітан NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен в інтерв'ю для видання Dust2.us наголосив на важливості цієї перемоги для самоствердження команди.

Вони можуть відчувати виснаження після перемог на цих турнірах, але нам потрібно працювати старанніше,

– прокоментував Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Він також додав, що команда практично не мала вихідних протягом останніх двох місяців, що є виснажливим, особливо коли доводиться тренуватися з температурою та головним болем.

Зі свого боку, Vitality прибули до Атланти у статусі головних фаворитів, попри те, що не тренувалися тиждень перед стартом. Це призвело до несподіваної поразки від BetBoom на початку групового етапу. Проте згодом європейський колектив знайшов свою гру, вибивши з турніру FaZe Clan та українську команду B8.

B8 проти Vitality

У матчі проти B8 гравці Vitality домінували на мапах Mirage (13 – 5) та Dust 2 (13 – 8). Хоча гравець B8 Данило "s1zzi" Винник показав вражаючу особисту статистику з рейтингом 1,24, його партнери не змогли підтримати цей темп, а Олексій "alex666" Ярмощук завершив гру з критичним показником 1 – 16. Крапку в матчі поставив ефектний постріл з Five-seveN у стрибку від Робіна "ropz" Кооля.

Сам Робін Кооль в інтерв'ю HLTV зазначив, що команда не відчуває самовпевненості через постійні перемоги:

Ми хочемо максимально використати ситуацію, в якій ми опинилися. Ми є найкращою командою у світі, ми можемо бути найкращою командою в історії,

– заявив ropz.

Що далі для обох команд?

Переможець пари NAVI – Vitality зустрінеться у півфіналі з BetBoom. Російський колектив забезпечив собі місце у півфіналі після перемоги над paiN з рахунком 2 – 1. В іншій частині сітки бразильці з paiN зіграють проти GamerLegion.

Як пише Insider Gaming, турнір завершиться гранд-фіналом у форматі best-of-five у неділю, 17 травня, на арені Georgia World Congress Center.

Українська команда Passion UA потрапила на IEM Atlanta 2026 через Americas Closed Qualifier, де колектив двічі переграв Wildcard і виграв відбір, пригадує 24 Канал. На самому турнірі команда стартувала 12 травня матчем проти Natus Vincere у верхній сітці групи B. Це було українське дербі, в якому NAVI перемогли з рахунком 2:0. Перша карта Anubis вийшла дуже напруженою і дійшла до овертайму – 16:13, а на Mirage NAVI вже повністю контролювали гру – 13:4.

Після падіння в нижню сітку Passion UA зустрілася з чеською командою SINNERS. Серія виявилася значно конкурентнішою. Passion UA виграли Dust2 з рахунком 13:8, але потім програли Mirage 9:13 та Overpass 8:13. Поразка 1:2 означала виліт із турніру, пише HLTV.

Наразі Passion UA вибули з IEM Atlanta 2026. Гравці завершили турнір на ранній стадії групового етапу.

Участь B8 у IEM Atlanta 2026

B8 розпочали турнір у групі A матчем проти BetBoom. Українська команда дуже добре виглядала на Mirage і виграла карту 16:14, однак далі російський колектив перехопив ініціативу. B8 програли Nuke 8:13 і Dust2 5:13, через що опустилися в нижню сітку, нагадує HLTV.

У нижній сітці B8 змогли реабілітуватися. Спершу команда переграла FUT із рахунком 2:0. Український колектив переміг на Ancient 13:7 та Overpass 13:11. Саме цей матч став одним із найкращих для B8 на турнірі.

Далі B8 вийшли на одного з головних фаворитів сцени – Vitality. Серія завершилася поразкою 0:2. На Mirage українці поступилися 5:13, а на Dust2 – 8:13. Найкращим гравцем B8 був s1zzi, але загального рівня команди не вистачило проти складу Vitality із ZywOo, flameZ та ropz.

Після цієї поразки B8 завершили виступ на IEM Atlanta 2026. Попри виліт, команда змогла пройти далі за Passion UA і показала кілька конкурентних карт проти сильних суперників.

Детально про IEM Atlanta 2026

IEM Atlanta 2026 – це великий LAN-турнір із Counter-Strike 2 від ESL у межах серії Intel Extreme Masters. Турнір проходить у США, в Атланті, а призовий фонд складає 1 мільйон доларів, нагадує 24 Канал.

У змаганні беруть участь провідні команди світу, серед яких NAVI, Vitality, FaZe, Astralis, GamerLegion, Liquid, BetBoom, paiN, FUT, Legacy, B8 та інші. Формат передбачає дві групи з подвійною системою вибування. Команди грають матчі best-of-3, а найкращі проходять у плей-оф.

Турнір уже приніс кілька несподіванок. Наприклад, Vitality несподівано програли BetBoom на старті групи, а NAVI поступилися Legacy.

Усі зустрічі Natus Vincere та Vitality у 2026 році

Станом на травень 2026 року NAVI та Vitality уже кілька разів зустрічалися на великих турнірах CS2. Найчастіше ці матчі відбувалися у плей-оф великих змагань рівня LAN, де Vitality залишалися одним із головних суперників NAVI.

