Почему IEM Kraków 2026 может стать определяющим турниром сезона?

Intel Extreme Masters впервые состоится в Кракове и соберет 24 сильнейшие команды мира по Counter-Strike 2. Турнир будет проходить с 28 января по 8 февраля 2026 года, а решающие матчи плей-офф будет принимать TAURON Arena Kraków – одна из крупнейших крытых арен в Польше. Именно здесь впервые разыграют трофей зимнего чемпионата ESL Pro Tour в новой локации, пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу турнирного оператора ESL.

Общий призовой фонд события составляет 1 миллион 250 тысяч долларов, что автоматически закрепляет турнир в статусе S-Tier и Tier 1 по классификациям Liquipedia и Valve. Кроме финансовой мотивации, на кону будут стоять очки ESL Pro Tour, прогресс в гонке за ESL Grand Slam и репутационный фактор на старте сезона 2026 года.

Формат соревнований сохранил знакомую структуру, но остается жестким к ошибкам. На первом этапе, который часто называют Play-In, команды сыграют в сетке с двойным выбыванием. Все матчи будут проходить в формате best of three, а для выхода в групповой этап необходимо одержать две победы. Именно здесь стартуют G2, Astralis, Liquid, HEROIC, NIP, GamerLegion, paiN, B8, Aurora, 3DMAX, Passion UA, NRG и еще ряд команд, для которых этот этап станет настоящим тестом на стабильность.

Второй этап (групповая стадия) также использует формат двойного выбывания. Восемь команд, которые прошли Play-In, присоединятся к восьми приглашенных коллективов: Vitality, NAVI, Spirit, FaZe, MOUZ, Falcons, FURIA и The MongolZ. Команды будут распределены на две группы по восемь участников. Победители групп сразу попадут в полуфиналы плей-офф, тогда как команды со второго и третьего мест начнут стадию на выбывание с четвертьфиналов.

Плей-офф продлится с 6 по 8 февраля 2026 года и будет проходить в одиночной сетке. Все матчи, за исключением гранд-финала, сыграют в формате best of three. Решающий матч турнира запланирован как best of five, что позволит в полной мере проверить подготовку финалистов.

Также предусмотрен отдельный матч за третье место.

IEM Kraków 2026 рассматривается как ранний индикатор реальной формы топовых команд после межсезонных изменений. Именно здесь станет понятно, кто адаптировался к цели CS2, а кто все еще находится в поиске оптимальной игры.

Перенос турнира в Краков не меняет его значения – наоборот, ESL делает попытку перезагрузить культовое событие, сохранив его вес и спортивное напряжение.