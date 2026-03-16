Что такое Grand Slam?

ESL Grand Slam – это престижная награда в мире киберспорта по дисциплине Counter-Strike, которая вручается команде, которая первой получит определенное количество побед на турнирах от организатора ESL и его партнеров, пишет 24 Канал. То есть это не одно конкретное соревнование, а определенный путь сквозь турниры, по результатам которого определяется лучшая команда, которая заберет дополнительные призовые деньги.

Смотрите также NAVI не поедут на PGL Astana, но там появится другая украинская команда

Команда-победитель получает золотые слитки или денежное вознаграждение в размере одного миллиона долларов. Хотя раньше обязательной была победа на "Masters" турнирах (например Katowice или Cologne), правила могут меняться в зависимости от сезона.

Начиная с 2025 года компания Intel перестала быть титульным спонсором инициативы, поэтому название было изменено с Intel Grand Slam на ESL Grand Slam.

В 2025 году победителем была Team Vitality, в 2023 приз забрали игроки FaZe Clan, а в 2021 торжествовали также Natus Vincere.

Смогут ли NAVI обойти конкурентов?

Киберспортивный мир снова заговорил о доминировании Natus Vincere после того, как коллектив поднял над головой трофей ESL Pro League Season 23. Финальный поединок, состоявшийся 15 марта 2026 года в столице Швеции, стал кульминацией марафона, в котором участвовали 24 лучшие команды планеты, пишет HLTV.

В решающей битве NAVI сошлись с Aurora Gaming – ростером, который ранее выступал под тегом Eternal Fire, пока не был выкуплен россиянами на фоне проблем с законом на своей родине. Тем не менее украинская организация подтвердила свой статус, завершив встречу со счетом 3 – 1.

Путь к победе был насыщенным:

Первая карта финала, Mirage, осталась за NAVI.

Однако Aurora Gaming смогла дать отпор на Anubis, сравняв счет в серии.

Несмотря на сопротивление соперника, Natus Vincere вернули контроль над игрой на карте Nuke и поставили финальную точку на Dust2.

Особого внимания заслуживает молодой талант команды, Дрин "makazze" Шакири, чей исключительный уровень игры на протяжении всего турнира принес ему почетную награду MVP.

Сейчас в так называемом "Зале славы" на сайте ESL опубликованы три команды, претендующие на победу – Team Vitality, Furia и Team Spirit. Natus Vincere будет, судя по всему, добавлена уже в ближайшее время.

Чтобы опередить крайне успешную за последние два года команду Vitality и завоевать Grand Slam, Natus Vincere необходимо выиграть еще три турнира от ESL. Обязательным условием является победа хотя бы на одном из турниров категории "Championship", таких как соревнования в Кельне или Кракове.

Ближайшие шансы изменить расстановку сил появятся на IEM Rio 2026 в апреле, а также на турнирах в Атланте и большом мэйджоре в Кельне, где NAVI будут пытаться остановить лидеров сезона.