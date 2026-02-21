CS 2 є однією з найнапруженіших кіберспортивних відеоігор і кожен геймер з легкістю може пригадати моменти, коли від напруги у конкретній ігровій ситуації аж перехоплює дух, інформує GameInside.ua.

Затримка дихання підвищує швидкість реакції?

Як повідомляє Nature.com, у 2022 році в журналі Scientific Reports опублікували вельми цікаве дослідження, присвячене зв'язку дихального циклу та когнітивних процесів у мозку людини.

Для цього, дві групи людей по 21 особі змусили проходити серію різноманітних тестів, паралельно фіксуючи ритм їхнього дихання.

Показники підтвердили, що дихання не є нейтральним фоновим процесом, а прямо впливає на рекцію та концентрацію.

Зокрема, учасники несвідомо синхронізували ритм вдохів та видохів з перебігом тестування. Найпомітнішим виявився вплив саме на швидкість реакції – вона змінювалася на 20-50 мілісекунд залежно від фази циклу.

У результаті дослідження фактично довело, що затамувавши подих у важливий момент справді можна покращити реакцію.

Як використати усвідомлене дихання у CS 2?

Висновком науковців одразу зацікавилися кіберспортсмени.

Гравці у Counter-Strike 2 – це ті люди, успіх яких напряму залежить від реакції, тож цілком логічно використовувати нові знання задля отримання переваги над суперником.

Для цього варто спробувати виробити до автоматизму наступний порядок дій:

вдихнути перед тим, як визирати з-за схованки;

затримати дихання на час перестрілки;

видихнути опісля.

Цей метод має особливо стати у пригоді в "клатчах", коли від концентрації та швидкості реакції буквально залежить доля виграшу в раунді.