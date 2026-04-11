Молодий склад організації FUT продовжує доводити усьому світу, що академія NAVI є однією з найкращих в дисципліні, повідомляє 24 Канал.

FUT тепер Tier 1 команда з CS 2?

У серпні 2025 року NAVI продали свій академічний склад організації FUT.

Відтоді, молоді та амбітні хлопці, серед яких два українці, почали свій впевнений рух по рейтингу HLTV, де наразі посідають 13 сходинку.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Беззаперечно додасть їм балів знакова для колективу подія – перший вихід у грандфінал великого турніру.

Ним став PGL Bucharest 2026, де у півфіналі FUT вдалося обіграти колись грізних The MongolZ з рахунком 2:0 за мапами, у форматі BO3.

Один з кращих моментів матчу: дивіться відео

WHAT IS HAPPENING ON MIRAGE pic.twitter.com/rHrUnOxWGc — FUT Esports (@FUTesportsgg) April 10, 2026

У фіналі ж, який відбудеться вже 11 квітня об 18:00 за київським часом, на них чекатиме ще один іменитий колектив, який зараз переживає відродження.

Мова про данців з Astralis, які у BO5 (5 мап до 3 перемог) спробують вирвати перемогу з рук Дмитра Мірошниченка та компанії.

Незалежно від результату фінального матчу, сам вихід до нього вводить FUT в число найкращих колективів у світі, вважає український кіберспортивний експерт Олександр Петрик.

Ба більше, він прогнозує що до кінця року, FUT цілком можуть обігнати в рейтингу своїх "колишніх" з NAVI.

Успіхам команди FUT я не дивуюсь і впевнений, що це вже тир-1 команда з потенціалом на топ-1 команду десь там, наприклад, наступного року. 100% вони будуть сильнішими за NAVI вже в кінці цього року, якщо NAVI не зроблять підсилюючих замін влітку,

– написав він у X.

Що ж, світ кіберспорту доволі непередбачуваний, тож чи збудуться прогнози Олександра покаже лише час.