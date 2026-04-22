Как отказ от TikTok помог киберспортсмену?

Давид Мартинес Гарсия, выступающий на профессиональной арене под ником "Supa", откровенно рассказал о своем опыте борьбы с зависимостью от современных медиаплатформ. Во время прошлого игрового сезона он осознал, что проводит слишком много времени в приложении TikTok, что начало негативно сказываться на его игровой форме. Решающую роль в изменении его образа жизни сыграли советы спортивного психолога и специального тренера по производительности, пишет TheGamer.

Специалисты объяснили игроку, что полный отказ от просмотра бесконечной ленты коротких видео поможет ему значительно улучшить результаты в официальных матчах. Он серьезно подошел к решению проблемы и начал активно изучать механизмы работы человеческого мозга.

Гарсия начал слушать научные подкасты и разбираться в том, что такое дофамин и как он влияет на мотивацию и настроение. Гарсия отметил, что он является человеком, который способен легко реализовать задуманное, если имеет четкую цель, поэтому процесс отказа от приложения не стал для него невозможной задачей.

Однако в интервью для Sheep Esports он признал, что цифровая зависимость не исчезает за несколько недель. Это длительный процесс, который требует ежедневного внимания, ведь его поколение с самого детства тесно связано с подобными технологиями.

В чем проблема TikTok и ему подобных?

Проблема таких платформ, как TikTok, заключается в их ориентированности на короткую продолжительность концентрации внимания. Контент создается таким образом, чтобы зритель получал так называемую награду за минимальный промежуток времени. Это создает опасную петлю в мозгу пользователя, когда он постоянно получает персонализированные порции удовольствия.

Из-за этого человек впоследствии теряет способность испытывать радость от сложных процессов, таких как творчество или завершение масштабных долгосрочных проектов, что приводит к падению мотивации и появлению депрессивных состояний.

Ученые, которые исследуют влияние коротких медиаформатов на психику, говорят, что чрезмерное потребление такого контента может быть связано с повышением уровня тревожности и заниженной самооценкой, как указано в исследовании, что появилось в журнале Journal of Primary Care & Community Health.

Для киберспортсмена, чья карьера зависит от стабильного эмоционального фона и максимальной сосредоточенности, такие риски недопустимы. Давид Мартинес Гарсия подтвердил, что после установления контроля над выработкой дофамина он начал чувствовать себя значительно лучше. В то же время он предостерегает, что этот контроль должен быть постоянным, поскольку любое ослабление может снова ухудшить состояние и вернуть старые вредные привычки.