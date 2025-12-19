Хто увійшов до оновленого складу NAVI?

Єдиним гравцем, який продовжить виступи за Natus Vincere, став Чже Хун "Hans SamD" Лі. Решту позицій займуть нові обличчя. Наприклад, Енес "Rhilech" Учан виконуватиме роль джанглера, про що ми вже мали інформацію раніше, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

До складу також приєдналися три перспективні кіберспортсмени. Українець Володимир "Maynter" Сорокін посяде позицію топ-лейнера. Протягом минулого року гравець демонстрував вражаючі результати у складі Karmine Corp Blue на тір-2 сцені, здобувши перемоги на EMEA Masters 2025 Summer, LFL 2025 Summer та LFL 2025 Winter. У попередніх сезонах його команда стабільно потрапляла до трійки найсильніших.

Полат Фуркан "Parus" Чічек виступатиме на позиції сапорта. Турецький гравець привернув увагу професійної спільноти своїми виступами за İstanbul Wildcats та Team BDS Academy починаючи з 2023 року. Його прогрес не залишився непоміченим – у 2025 році Чічек отримав можливість дебютувати в основному складі Team BDS на LEC.

Мідлейнером команди стане Сон Вон "Poby" Юн. Південнокорейський гравець розпочав професійний шлях наприкінці 2021 року в академічному складі T1. Влітку поточного року він перейшов до Fnatic, де вперше у кар'єрі кваліфікувався на World Championship.

Новий тренерський склад

Тренерський штаб очолив Василіос "TheRock" Вольтіс, який раніше працював з Phantasma, WLGaming та Karmine Corp Blue, як писали раніше в іншому оголошенні на сайті Natus Vincere.

Під його керівництвом Karmine Corp Blue за вісім місяців перетворилася на одну з найсильніших команд другого дивізіону. Команда здобула перемоги на LFL 2025 Winter та LFL 2025 Summer, посіла друге місце на LFL 2025 Spring та двічі вийшла до півфіналів EMEA Masters 2025.



Василіос "TheRock" Вольтіс / Фото NAVI

Коли чекати дебют оновленого складу?

Оновлений склад NAVI League of Legends вийде на турнір LEC Versus, який триватиме з січня по березень 2026 року.

Організація також подякувала попередньому тренерському штабу – головному тренеру Саймону "fredy122" Пейну, помічнику тренера Кіму "Trick" Кан Юну та аналітику Ніко "Blueknight" Жанне за внесок у розвиток команди.