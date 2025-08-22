Як саудівській команді вдалося захистити титул?

Team Falcons офіційно стала переможцем клубного чемпіонату Esports World Cup 2025. Цей тріумф став для команди другим поспіль, підтвердивши її домінування на світовій арені. Перемогу було здобуто достроково, за три дні до офіційного завершення турніру, пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

На момент визначення переможця Team Falcons мали в активі 4700 очок, що зробило їх недосяжними для найближчих конкурентів – Team Liquid (4200 очок) та Team Vitality (3750 очок). Навіть якщо ці дві команди виграють усі свої наступні ігри та турніри, вони все одно не наздоженуть Team Falcons.

Вирішальним моментом на шляху до чемпіонства стала перемога складу Falcons у дисципліні Counter-Strike 2 над командою G2 Esports у 1/8 фіналу. Цей матч, що завершився з рахунком 2-0 (13-9 на Ancient та 13-7 на Train), приніс команді 200 очок і позбавив Team Vitality шансів на перше місце.

Символічно, що ключову роль у перемозі відіграли колишні гравці G2, Нікола "NiKo" Ковач та Ілля "m0NESY" Осипов, які набрали 40 та 33 вбивства відповідно.

Остаточно доля чемпіонства вирішилася, коли останній представник Team Liquid, Алан "Nephew" Сун, вибув зі змагань зі Street Fighter 6. Після його поразки Team Liquid втратили будь-яку можливість заробити додаткові очки, що й закріпило перемогу Falcons.

Стратегія Team Falcons полягала не стільки в перемогах на окремих турнірах, скільки в стабільно високих результатах у багатьох дисциплінах. Команда була представлена у 18 із 22 ігрових турнірів EWC. Хоча першу перемогу на чемпіонаті команда здобула лише 3 серпня в Overwatch Midseason Championship, стабільні виступи, включно з третіми місцями у фіналах Rocket League та PUBG, дозволили їм утримувати лідерство за очками.

За перемогу в клубному заліку Team Falcons отримали головний приз у розмірі 7 мільйонів доларів із загального призового фонду клубного чемпіонату в 27 мільйонів. Загальний призовий фонд Esports World Cup 2025 склав рекордні 71,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, NAVI також увійшли до переліку команд Клубного чемпіонату, однак українська організація не ввійшла навіть у першу десятку лідерів.

