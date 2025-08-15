Esports World Cup 2025 – це масштабний кіберспортивний фестиваль, який збирає мільйони фанатів у абсолютно різних дисциплінах – Call of Duty, Dota 2, PUBG Mobile, Apex Legends, Rocket League, Valorant, Tekken 8, StarCraft II та багато інших, пише 24 Канал.

Загалом йдеться про понад 20 ігор, які розтягуються на багато місяців. Є серед них і Counter-Strike 2. Цього разу подія з CS2 триватиме лише 5 днів, з 20 по 24 серпня. Але традиційно вона збере 16 команд, які боротимуться за 1 250 000 доларів, цінні очки клубного чемпіонату та один із найпрестижніших трофеїв року.

Формат

Ключовою особливістю чемпіонату є його формат – сітка Single Elimination. Це означає, що команди не матимуть права на помилку: єдина поразка в серії призводить до вильоту з турніру.

Така система виключає наявність нижньої сітки та значно підвищує напругу кожного матчу. Усі поєдинки, включно з матчем за третє місце та гранд-фіналом, пройдуть у форматі "best-of-3" (до двох перемог).

Призовий фонд

Переможець турніру отримає 500 000 доларів. Команда, яка посяде друге місце, заробить 230 000 доларів. Бронзовий призер поїде додому зі 130 000 доларів.

Навіть команди, що програють у першому ж раунді, не лишаться з порожніми руками – їм передбачено втішний приз у розмірі 20 000 доларів кожній.

Окрім грошових винагород, команди зароблятимуть очки для Клубного чемпіонату Esports World Cup, що визначить найкращу кіберспортивну організацію за підсумками всього фестивалю.

Учасники

Участь у турнірі візьмуть 16 колективів. 15 із них отримали запрошення на основі глобального рейтингу EWC VRS, а останній слот дістався переможцю Asian Champions League 2025 – китайській команді TYLOO.

Ось повний список усіх команд, які зіграють на чемпіонаті:

Natus Vincere;

Team Vitality;

MOUZ;

Team Falcons;

The MongolZ;

G2 Esports;

GamerLegion;

FaZe Clan;

Astralis;

3DMAX;

HEROIC;

Team Liquid;

Aurora Gaming;

Team Spirit;

Virtus.pro;

TYLOO.

Турнірна сітка вже відома, тож уболівальники можуть готуватися до видовищних протистоянь з першого дня. У рамках 1/8 фіналу, що відбудеться 20 серпня, український клуб NAVI зустрінеться з французькою командою 3DMAX.



Сітка на турнірі з Counter-Strike 2 у рамках Esports World Cup 2025 / Фото Esports World Cup Foundation

Інші пари розподілилися так:

Vitality проти Liquid;

Astralis проти TYLOO;

GamerLegion проти The MongolZ;

Virtus.pro проти MOUZ;

G2 проти Falcons;

FaZe проти Aurora;

HEROIC проти Team Spirit.

Усі матчі проводяться до трьох перемог і виходять безпосередньо у чвертьфінал.

Які прогнози Favbet на переможця?

Шанувальники кіберспорту заздалегідь намагаються вгадати переможця. Так, експерти Favbet прогнозують, що найбільші шанси зайняти перше місце має Team Vitality, що цілком очевидно, дивлячись на останні результати команди. Зараз вона має коефіцієнт 2.00.

На жаль, NAVI навіть не у першій п'ятірці. Українська команда є шостою з коефіцієнтом у 13.00, поступившись командам The MongolZ (10.00) і Team Falcons (9.00).

Розклад турніру

20 серпня – 1/8 фіналу (8 серій best of 3)

22 серпня – чвертьфінали (4 серії best of 3)

23 серпня – півфінали (2 серії best of 3)

24 серпня – матч за третє місце та гранд-фінал. Best of 3.

Де дивитися

Судячи з інформації, що доступна на офіційній сторінці турніру, трансляції будуть вести на:

Точний час початку матчів поки не називають, оскільки він може змінюватися.

Які карти гратимуть

У пулі карт є Ancient, Dust II, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass і Train.