"Катедраль" Counter-Strike отримала свого нового переможця, а глядачі – низку незабутніх моментів кіберспортивної майстерності, інформує 24 Канал.

Цікаво Тренер NAVI вперше прокоментував перехід s1mple

Чудовий раунд для w0nderful?

У чвертьфіналі проти The MongolZ снайпер "народжених перемагати" Ігор Жданов показав гру, що повністю виправдала його нікнейм – w0nderful (чудовий – ред.).

Особливої похвали він заслужив за раунд на Inferno, в якому зробив 4 "мінуси" з AWP та не дав опонентам зачепитися за очко.

Упевнена гра на B: дивіться відео

Регеле iM?

Королівську гру в тому поєдинку в складі NAVI продемонстрував і Міхай "iM" Іван, шалена стрільба якого допомогла команді впевнено закрити Ancient 13-6.

Пістолетна магія: перегляньте ролик

YEKINDAR набирає форму?

В іншому чвертьфінальному матчі FURIA спробувала створити проблеми MOUZ, і "пантерам" це цілком вдалося.

Хоча тріумфаторами з протистояння з рахунком 2:1 по картах все ж вийшли "мишки", самі мапи були вельми напруженими – 19-16 на Train, 10-13 на Mirage та 13-11 на Inferno.

Головною скрипкою бразильської організації виступав Марек "YEKINDAR" Галінскіс, який продовжує набирати ту форму, за яку колись його вважали одним із найперспективніших гравців у світі. Він подарував своєму колективу один із найважливіших раундів якраз на виграній Mirage.

Ніяких дефузів: дивіться ролик

makazze довів, що гідний основи NAVI?

Хоча NAVI поступилися у півфіналі та покинули IEM Cologne 2025, не можна не відзначити гру на турнірі новачка складу – Дріна "makazze" Шакірі.

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У своєму дебюті на турнірі такого ґатунку молодий косовар вже показав опонентам, що його слід поважати та боятися, особливо на мапі Nuke.

Фантастична гра від молодика: перегляньте ролик

Неймовірний ropz не врятував "стрік" Vitality?

Головною сенсацією IEM Cologne 2025 став виліт Vitality, які перервали свою неймовірну серію з 7 виграних турнірів поспіль.

Їхніми "катами" стали MOUZ, які завершили півфінал з рахунком 2:0 за мапами, навіть попри усі намагання естонця Робіна "ropz" Кула врятувати гру.

Дивовижний "ейс" від ropz: дивіться відео

MOUZ не вистачило на увесь турнір?

На жаль, MOUZ не пощастило на змаганнях. І хоча Brollan намагався повернути власну команду в гру на Ancient, яка видалась доволі рівною, цього не вистачило, аби нав'язати боротьбу суперникам у всьому BO5.

Відповідь від Brollan: дивіться відео

Отож, тепер перед командами виклики наступного великого турніру – Blast Bounty 2025 Season 2, який стартував 5 серпня.