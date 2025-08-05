"Катедраль" Counter-Strike получила своего нового победителя, а зрители – ряд незабываемых моментов киберспортивного мастерства, информирует 24 Канал.

Интересно Тренер NAVI впервые прокомментировал переход s1mple

Замечательный раунд для w0nderful?

В четвертьфинале против The MongolZ снайпер "рожденных побеждать" Игорь Жданов показал игру, что полностью оправдала его никнейм – w0nderful (великолепный – ред.).

Особой похвалы он заслужил за раунд на Inferno, в котором сделал 4 "минуса" из AWP и не дал оппонентам зацепиться за очко.

Уверенная игра на B: смотрите видео

Регеле iM?

Королевскую игру в том поединке в составе NAVI продемонстрировал и Михай "iM" Иван, бешеная стрельба которого помогла команде уверенно закрыть Ancient 13-6.

Пистолетная магия: посмотрите ролик

YEKINDAR набирает форму?

В другом четвертьфинальном матче FURIA попыталась создать проблемы MOUZ, и "пантерам" это вполне удалось.

Хотя триумфаторами из противостояния со счетом 2:1 по картам все же вышли "мышки", сами карты были весьма напряженными – 19-16 на Train, 10-13 на Mirage и 13-11 на Inferno.

Главной скрипкой бразильской организации выступал Марек "YEKINDAR" Галинскис, который продолжает набирать ту форму, за которую когда-то его считали одним из самых перспективных игроков в мире. Он подарил своему коллективу один из важнейших раундов как раз на выигранной Mirage.

Никаких дефузов: смотрите ролик

makazze доказал, что достоин основы NAVI?

Хотя NAVI уступили в полуфинале и покинули IEM Cologne 2025, нельзя не отметить игру на турнире новичка состава – Дрина "makazze" Шакири.

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В своем дебюте на турнире такого рода молодой косовар уже показал оппонентам, что его следует уважать и бояться, особенно на карте Nuke.

Фантастическая игра от молодого человека: посмотрите ролик

Невероятный ropz не спас "стрик" Vitality?

Главной сенсацией IEM Cologne 2025 стал вылет Vitality, которые прервали свою невероятную серию из 7 выигранных турниров подряд.

Их "палачами" стали MOUZ, которые завершили полуфинал со счетом 2:0 по картам, даже несмотря на все попытки эстонца Робина "ropz" Кула спасти игру.

Удивительный "эйс" от ropz: смотрите видео

MOUZ не хватило на весь турнир?

К сожалению, MOUZ не повезло на соревнованиях. И хотя Brollan пытался вернуть собственную команду в игру на Ancient, которая выдалась довольно равной, этого не хватило, чтобы навязать борьбу соперникам во всем BO5.

Ответ от Brollan: смотрите видео

Итак, теперь перед командами вызовы следующего большого турнира – Blast Bounty 2025 Season 2, который стартовал 5 августа.