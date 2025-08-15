Esports World Cup 2025 – это масштабный киберспортивный фестиваль, который собирает миллионы фанатов в совершенно разных дисциплинах – Call of Duty, Dota 2, PUBG Mobile, Apex Legends, Rocket League, Valorant, Tekken 8, StarCraft II и многие другие, пишет 24 Канал.

В целом речь идет о более 20 играх, которые растягиваются на много месяцев. Есть среди них и Counter-Strike 2. На этот раз событие по CS2 продлится всего 5 дней, с 20 по 24 августа. Но традиционно оно соберет 16 команд, которые будут бороться за 1 250 000 долларов, ценные очки клубного чемпионата и один из самых престижных трофеев года.

Формат

Ключевой особенностью чемпионата является его формат – сетка Single Elimination. Это означает, что команды не будут иметь права на ошибку: единственное поражение в серии приводит к вылету из турнира.

Такая система исключает наличие нижней сетки и значительно повышает напряжение каждого матча. Все поединки, включая матч за третье место и гранд-финал, пройдут в формате "best-of-3" (до двух побед).

Призовой фонд

Победитель турнира получит 500 000 долларов. Команда, которая займет второе место, заработает 230 000 долларов. Бронзовый призер уедет домой со 130 000 долларов.

Даже команды, проигравшие в первом же раунде, не останутся с пустыми руками – им предусмотрен утешительный приз в размере 20 000 долларов каждой.

Кроме денежных вознаграждений, команды будут зарабатывать очки для Клубного чемпионата Esports World Cup, что определит лучшую киберспортивную организацию по итогам всего фестиваля.

Участники

Участие в турнире примут 16 коллективов. 15 из них получили приглашение на основе глобального рейтинга EWC VRS, а последний слот достался победителю Asian Champions League 2025 – китайской команде TYLOO.

Вот полный список всех команд, которые сыграют на чемпионате:

Natus Vincere;

Team Vitality;

MOUZ;

Team Falcons;

The MongolZ;

G2 Esports;

GamerLegion;

FaZe Clan;

Astralis;

3DMAX;

HEROIC;

Team Liquid;

Aurora Gaming;

Team Spirit;

Virtus.pro;

TYLOO.

Турнирная сетка уже известна, поэтому болельщики могут готовиться к зрелищным противостояниям с первого дня. В рамках 1/8 финала, который состоится 20 августа, украинский клуб NAVI встретится с французской командой 3DMAX.



Сетка на турнире по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2025 / Фото Esports World Cup Foundation

Другие пары распределились так:

Vitality против Liquid;

Astralis против TYLOO;

GamerLegion против The MongolZ;

Virtus.pro против MOUZ;

G2 против Falcons;

FaZe против Aurora;

HEROIC против Team Spirit.

Все матчи проводятся до трех побед и выходят непосредственно в четвертьфинал.

Расписание турнира

20 августа – 1/8 финала (8 серий best of 3)

22 августа – четвертьфиналы (4 серии best of 3)

23 августа – полуфиналы (2 серии best of 3)

24 августа – матч за третье место и гранд-финал. Best of 3.

Где смотреть

Судя по информации, что доступна на официальной странице турнира, трансляции будут вестись на:

Точное время начала матчей пока не называют, поскольку оно может меняться.

Какие карты будут играть

В пуле карт есть Ancient, Dust II, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass и Train.