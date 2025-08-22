Как саудовской команде удалось защитить титул?

Team Falcons официально стала победителем клубного чемпионата Esports World Cup 2025. Этот триумф стал для команды вторым подряд, подтвердив ее доминирование на мировой арене. Победа была одержана досрочно, за три дня до официального завершения турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

На момент определения победителя Team Falcons имели в активе 4700 очков, что сделало их недосягаемыми для ближайших конкурентов – Team Liquid (4200 очков) и Team Vitality (3750 очков). Даже если эти две команды выиграют все свои следующие игры и турниры, они все равно не догонят Team Falcons.

Решающим моментом на пути к чемпионству стала победа состава Falcons в дисциплине Counter-Strike 2 над командой G2 Esports в 1/8 финала. Этот матч, завершившийся со счетом 2-0 (13-9 на Ancient и 13-7 на Train), принес команде 200 очков и лишил Team Vitality шансов на первое место.

Символично, что ключевую роль в победе сыграли бывшие игроки G2, Никола "NiKo" Ковач и Илья "m0NESY" Осипов, которые набрали 40 и 33 убийства соответственно.

Окончательно судьба чемпионства решилась, когда последний представитель Team Liquid, Алан "Nephew" Сун, выбыл из соревнований по Street Fighter 6. После его поражения Team Liquid потеряли любую возможность заработать дополнительные очки, что и закрепило победу Falcons.

Стратегия Team Falcons заключалась не столько в победах на отдельных турнирах, сколько в стабильно высоких результатах во многих дисциплинах. Команда была представлена в 18 из 22 игровых турниров EWC. Хотя первую победу на чемпионате команда одержала лишь 3 августа в Overwatch Midseason Championship, стабильные выступления, включая третьи места в финалах Rocket League и PUBG, позволили им удерживать лидерство по очкам.

За победу в клубном зачете Team Falcons получили главный приз в размере 7 миллионов долларов из общего призового фонда клубного чемпионата в 27 миллионов долларов. Общий призовой фонд Esports World Cup 2025 составил рекордные 71,5 миллиона долларов.

Напомним, NAVI также вошли в перечень команд Клубного чемпионата, однако украинская организация не вошла даже в первую десятку лидеров.

