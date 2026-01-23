Які нові герої з'явились у Deadlock?

Найпомітніша частина оновлення – поява відразу шести нових героїв. Ростер Deadlock поповнюється персонажами з виразними архетипами та стилями гри: Silver (перевертень жіночої статі), REM (істота невідомого походження й типу), Graves (некромансерка), Apollo (фехтувальник), Venator (музикантка) і Celeste (священник з рушницею, дерев'яними кілками та, ймовірно, арбалетом), пише GosuGamers.

Водночас Valve не відкриває їх усіх одночасно. Гравці самі впливатимуть на порядок релізу, голосуючи за двох героїв, які з’являться першими. Решту персонажів додаватимуть поступово, з інтервалом у кілька днів. Голосування прив’язане до активної гри, тож участь у матчах напряму впливає на розвиток контенту.

Ця новина може стати дещо образливою для фанатів іншого проєкту Valve, Dota 2. Гравці давно скаржаться, що компанія "забила" на один зі своїх головних хітів. Останнім часом гра майже не отримує оновлень, а герої почали виходити раз на рік, хоча колись компанія обіцяла нам щонайменше трьох.



Нові герої у Deadlock / Фото Valve



Інші нововведення

Окрему увагу в переліку оновлень Valve приділила новому режиму Street Brawl. Це формат чотири на чотири, розрахований на короткі, інтенсивні сесії. Матчі проходять у форматі "кращий з п’яти", де кожен раунд триває лише кілька хвилин. Такий підхід змінює темп гри та робить акцент не на фармі (зборі грошей), а на тактичних рішеннях і взаємодії команди.

Економіка в Street Brawl спрощена. Замість класичного магазину гравці отримують випадковий набір предметів і можуть додати по три з них до інвентаря в кожному раунді. Всі команди стартують з однаковими ресурсами, що вирівнює умови й зменшує вплив сніжного кому. Протягом матчів можуть випадати покращені або легендарні предмети, які додають варіативності та ризику.

Ще одна важлива зміна стосується фінальних цілей на карті – Патронів (аналог трону з Dota 2). Обидва були повністю перероблені з точки зору візуалу й наративу. Замість абстрактних об’єктів гравці тепер мають справу з двома міфологізованими постатями.

Hidden King уособлює темні закутки міста й приховану владу.

Archmother символізує порядок, контроль і холодну велич сучасної архітектури.

Разом із новими іменами Valve додала й лор, який глибше пов’язує Патронів зі світом Deadlock.

Новий інтерфейс

Оновлення, серед іншого, охоплює інтерфейс і зручність користування. Було змінено інтерфейс, який показує важливу інформацію про стан гравця (здоров'я, броня, досвід) та ігровий світ (карта, предмети), тобто все те, що накладається поверх основного ігрового екрану.

У списку оновлень також покращена читабельність чату та загальної візуальної інформації, новий післяматчевий екран із системою MVP і детальною статистикою. Це має зробити гру більш зрозумілою та прозорою.

У налаштуваннях з’явився повзунок поля зору та додаткові варіанти прицілів, а сама мапа зазнала чергових коригувань макета.

Окремо Valve додала дві нові здібності, розширюючи простір для експериментів зі збірками.

Коли воно нарешті вийде?

Попри масштаб змін, Deadlock усе ще перебуває на стадії закритої бета-версії. Офіційної дати релізу Valve не називає, а доступ до гри залишається обмеженим запрошеннями. Водночас "Old Gods, New Blood" чітко показує напрямок розвитку проєкту – більше варіативності, швидший темп і тісніший контакт між розробниками та спільнотою.