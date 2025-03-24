Що змінилося

Як повідомили представники команди, Інджі "Shad" Люб перейшов в інактив, а Віталій "QBFY" Іванов покинув команду. Їм на заміну приходять Артем "Yuragi" Голубєв та Метью "Ari" Вокер, яких орендували в команди OG, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення команди.

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Імовірно, зміни в реєстрі пов’язані з поганою грою команди на PGL Wallachia: Season 3, де гравці зайняли 10 місце, а також їхньою грою на ESL One Bangkok 2024, де команда покинула турнір на 12 місці.

Yuragi вже виступав за Natus Vincere раніше, з березня по жовтень 2024 року. Протягом цього періоду команда дійшла до DreamLeague Season 23 і двічі потрапила до чпершої четвірки лідерів на турнірах LAN: Clavision Snow Ruyi Invitational і PGL Wallachia Season 2.

Ari більшу частину своєї кар'єри провів в OG та TSM. Серед його найбільших досягнень - 4 місце ESL One Birmingham 2024.

Оновлений склад дебютує у кваліфікації DreamLeague Season 26.

Наразі склад NAVI виглядає так:

Артем "Yuragi" Голубєв.

Метью "Ari" Вокер.

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа.

Мирослав "BOOM" Біцан.

Олег "kaori" Медведок.

Інджі "Shad" Люб (інактив).

Мілан "MiLAN" Козомара (тренер).

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