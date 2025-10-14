Як розгорталася боротьба за чемпіонський титул?

Турнір запам'ятався не лише яскравими перемогами, а й несподіваними поразками. Команди, які вважалися аутсайдерами, як-от Inner Circle, Gentle Mates та HOTU, продемонстрували значно кращу гру, ніж від них очікували, обігнавши такі відомі колективи, як HEROIC, Astralis і GamerLegion. Поряд із ними ще одні фаворити, The MongolZ, які зараз на вершині обох головних рейтингів, не змогли дійти навіть до півфіналу, пише 24 Канал з посиланням на SportSkeeda.

У гранд-фіналі, що відбувся 12 жовтня, зійшлися Team Vitality та Team Falcons. Боротьба проходила у форматі best-of-5, але Team Vitality не залишила суперникам жодного шансу, здобувши перемогу з рахунком 3:0.

Inferno: перша карта завершилася з рахунком 13:10 на користь Vitality, значною мірою завдяки видатній грі гравця flameZ.​

Train: на другій карті flameZ продовжив домінувати, що допомогло його команді перемогти з рахунком 13:9.​

Dust II: третя карта стала вирішальною. Vitality впевнено перемогли з рахунком 13:5, де особливо відзначився гравець mezii.

Момент, коли Team Vitality перемогла на ESL Pro League Season 22: відео

Ця перемога принесла Team Vitality черговий чемпіонський титул у 2025 році та 100 тисяч доларів призових, згідно з даними Liquipedia.

Сезон не завершено

Як зіграли NAVI?

Для української команди Natus Vincere турнір склався неоднозначно. Команда розпочала свій шлях у другій стадії, де здобула перемогу над HOTU (2:0) та навіть здолала нинішніх лідерів рейтингу The MongolZ з рахунком 2:0, але зазнала поразок від 3DMAX (1:2) та Team Falcons (0:2). Попри це, NAVI вдалося вийти до плей-оф.

Їхній шлях на турнірі завершився у чвертьфіналі. У напруженому матчі NAVI поступилися команді MOUZ із рахунком 1:2. Хоча першу карту (Ancient) українці виграли 16:14, на наступних двох (Inferno та Train) сильнішими виявилися суперники – 8:13 та 4:13 відповідно. У підсумку Natus Vincere посіли 7 місце та заробили 18 тисяч доларів.

Результати інших команд

Ось як розподілилися наступні місця після Team Vitality та Team Falcons:

Третє місце займає MOUZ. Команда їде додому з 28 000 доларів.

На четвертому – FaZe Clan із результатом у 22 000 доларів.

П'яте здобули Team Spirit.

Шостими стали гравці з FURIA.

Сьоме місце, як ми вже згадували, дісталося Natus Vincere.

Восьму, дев'яту та десяту позиції посіли 3DMAX, Aurora Gaming та G2 Esports відповідно.

Команда The MongolZ, яка пробилась на вершину рейтингів Valve та HLTV, фінішувала лише на 11 місці. Українська команда B8 отримала 6 500 доларів, зайнявши 17 місце.