Де зараз NAVI на ESL Pro League Season 22?

Шлях української команди з не повністю українським складом виявився непростим, але команда впоралась із завданням, здобувши ключову перемогу в п'ятому раунді другої стадії турніру ESL Pro League Season 22. Вирішальним для NAVI став матч проти The MongolZ, який завершився впевненою перемогою з рахунком 2:0, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

На першій карті, Nuke, NAVI не залишили суперникам шансів, розгромивши їх з рахунком 13:3. Друга карта, Ancient, виявилася більш напруженою, проте й тут українці довели свою перевагу, завершивши її з рахунком 16:12.

Ця перемога стала третьою для Natus Vincere на турнірі та гарантувала їм місце одразу в 1/4 фіналу. Проте шлях до цього був тернистим:

На другій стадії змагань команда спершу здобула дві перемоги над Aurora Gaming (2:0) та HOTU (2:0).

Однак згодом зазнала двох поразок поспіль від Team Falcons (0:2) та 3DMAX (1:2), що поставило під загрозу їхні шанси на вихід у плейоф.

Разом із NAVI до заключної стадії турніру пробилися такі колективи, як Team Falcons, Team Spirit, MOUZ, Team Vitality та FURIA. Останні два учасники чвертьфіналів визначаться за результатами матчів між G2 та 3DMAX, а також Aurora Gaming проти FaZe Clan.

Варто нагадати, що The MongolZ сьогодні посідають перше місце в рейтингу Valve Regional Standings (VRS) з Counter-Strike 2, а також перше місце у рейтингу HLTV. Це означає, що на цей момент монгольський колектив вважається найсильнішим у світі. Враховуючи не дуже хороші результати NAVI останнім часом, ця перемога означає для української команди вельми багато.

Поки що незрозуміло, з ким NAVI гратиме далі, оскільки посіву ще немає.

Нагадаємо, ESL Pro League Season 22 зібрав 24 команди з усього світу. Турнір триватиме до 12 жовтня 2025 року і приготував 400 000 доларів для команд, пише Liquipedia. Перше місце забере 100 000 доларів. З турніру вже вилетіли такі імениті склади, як HEROIC, Legacy та ENCE. Також участь брала українська B8. Вона добралась до 17 місця, але вибула зі змагань, програвши HOTU, GamerLegion і FURIA.

