Що відомо про успіх s1mple?

Під час турніру ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 3 нова команда Олександра Костилєва BC.Game зустрілася з Nexus, вигравши матч із результатом 2:0, як пише HLTV. На карті Inferno s1mple встановив найвищий рейтинг за всю свою кар'єру – 2.85. Ця вражаюча статистика включала 22 вбивства при 8 смертях, що дало йому співвідношення K/D у +14. Він мав найвищий вплив на гру серед усіх учасників матчу і свінг на рівні +21,66%, пише 24 Канал.

Досягнення українського гравця викликало жваве обговорення серед спільноти Counter-Strike. Особливо цікавим є той факт, що цей результат перевершив навіть його попередні легендарні виступи, включаючи той матч, де він зробив 54 вбивства проти команди BIG. Це підкреслює унікальність нової системи рейтингу 3.0, яка враховує не лише кількість фрагів, але й інші важливі аспекти гри, зазначає Pley.gg.

Статистика показує, що s1mple зумів поєднати високу результативність із значним впливом на результат матчу. Його здатність робити ключові вбивства та вигравати важливі раунди стала вирішальним фактором у досягненні такого високого рейтингу. Експерти відзначають, що подібні показники рідко трапляються навіть серед топових гравців світу.

Цей рекорд додає ще одну сторінку до і без того вражаючої історії кар'єри s1mple, який вважається одним із найкращих гравців Counter-Strike усіх часів. Це також дає надію на повернення легенди після деякого невдалого періоду. Нагадаємо, не так давно Костилєв зіграв п'яту найгіршу карту в своїй кар'єрі. Це сталося менше двох місяців тому, у середині серпня. Його команда BC.Game зазнала значної поразки від Partizan на карті Mirage з рахунком 13:2. Для s1mple ця гра стала просто катастрофою, адже він завершив матч на останньому місці в турнірній таблиці з рейтингом HLTV 0.26. Цей показник став п'ятим найгіршим результатом за одну карту за всю його професійну кар'єру та найнижчим за останні чотири роки. Тож можна зрозуміти, наскільки важливим є нинішнє відродження на цьому фоні.

