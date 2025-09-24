Один з кращих гравців в історії змагального Counter-Strike отримує фантастичну зарплатню у своєму новому колективі, інформує 24 Канал з посиланням на Players.ua.

Золота клітка для Костилєва?

Перехід Олександра шокував усіх шанувальників NAVI, адже легенда організації та CS загалом поповнила лави команди Tier-3 рівня – BC.Game.

Зараз стає зрозуміліше чому s1mple зробив такий вибір. За інформацією видання Players.ua, зарплатня Костилєва в новому колективі становить 130 тисяч доларів на місяць, що є безпрецедентною сумою для кіберспорту.

Такий "чек" робить українця найвисокооплачуванішим кіберспортсменом з CS 2, до того ж з солідним відривом.

На другому місці, згідно даних bo3.gg, знаходиться французький лідер Team Vitality Матьє "ZywOo" Ербо. Його місячний дохід оцінюють приблизно у 100 тисяч євро.

Players.ua також стверджують, що дізналися саму суму трансферу українця з NAVI. За інформацією порталу, покупка обійшлася власникам BC.Game у 500 тисяч вічнозелених.

При цьому, Олександр нібито має короткостроковий контракт, який закінчиться вже наприкінці 2025 року. Одначе, існує велика ймовірність, що його буде продовжено.

Як себе почувають NAVI без s1mple?