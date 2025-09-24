Один з кращих гравців в історії змагального Counter-Strike отримує фантастичну зарплатню у своєму новому колективі, інформує 24 Канал з посиланням на Players.ua.
Золота клітка для Костилєва?
Перехід Олександра шокував усіх шанувальників NAVI, адже легенда організації та CS загалом поповнила лави команди Tier-3 рівня – BC.Game.
Зараз стає зрозуміліше чому s1mple зробив такий вибір. За інформацією видання Players.ua, зарплатня Костилєва в новому колективі становить 130 тисяч доларів на місяць, що є безпрецедентною сумою для кіберспорту.
Такий "чек" робить українця найвисокооплачуванішим кіберспортсменом з CS 2, до того ж з солідним відривом.
На другому місці, згідно даних bo3.gg, знаходиться французький лідер Team Vitality Матьє "ZywOo" Ербо. Його місячний дохід оцінюють приблизно у 100 тисяч євро.
Players.ua також стверджують, що дізналися саму суму трансферу українця з NAVI. За інформацією порталу, покупка обійшлася власникам BC.Game у 500 тисяч вічнозелених.
При цьому, Олександр нібито має короткостроковий контракт, який закінчиться вже наприкінці 2025 року. Одначе, існує велика ймовірність, що його буде продовжено.
Як себе почувають NAVI без s1mple?
Літо видалося для української організації невдалим. Команда зазнала одразу дві нищівні поразки поспіль та вилетіла з першого ж раунду EWC 2025.
При цьому проблеми у виступах були не лише у команди з Counter-Strike 2. Впродовж трьох місяців NAVI розпустили склади з 4 дисциплін.
Зрештою, склад з CS 2, здається, повернувся у переможну колію. "Народжені перемагати" тріумфували на Starladder Starseries Fall 2025.