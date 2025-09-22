Natus Vincere завоювали головний приз осені на Starladder Starseries 2025, тож 24 Канал пропонує пригадати, які пам'ятні моменти та раунди допомогли їм досягти цього результату.

"Як турнір почнеш, так його і проведеш"

З першого ж поєдинку проти 9INE "народжені перемагати" демонстрували, що прагнуть реабілітуватися за минулі невдачі.

Хоча вони віддали дебютну мапу, якою стала Ancient, вже там Ігор "w0nderful" Жданов показав нереальний раунд, у якому лише його тіммейт Іван "iM" Міхай завадив йому зробити "ейс".

Косоварська пристрасть проти Passion UA

У наступному раунді доля звела дві українські організації з інтернаціональними колективами, але у підсумку NAVI виявилися на голову сильнішими за опонентів.

Зокрема, на Train зумів гарно проявити себе новачок команди makazze, який демонстрував прекрасну гру в обороні.

"Team work makes the dream work"

Показовим став і останній раунд того ж таки Train, де NAVI зуміли забрати фінальний бал у свою скарбничку, озброєні всього лише пістолетами Desert Eagle.

Майстер-клас від b1t

На наступній мапі Passion UA теж не змогли нічого вдіяти, тож їм лише залишалося насолоджуватися майстерністю своїх суперників.

Вишенькою на торті став холоднокровний клатч від Валерія Ваховського 1 проти 3, яким він остаточно вбив мораль суперників на Inferno.

Не втратьте голову від цього моменту

Одним із найвидовищніших епізодів усього турніру став цей шедевральний раунд від Ваховського у півфіналі проти Ninja in Pyjamas.

13 пунктів HP, позиція в ямі на Inferno, в руках Desert Eagle, а на точку насуваються одразу четверо опонентів. Здавалося б, шансів на перемогу просто не існує. Але b1t тримав усе під контролем і вчергове вразив увесь світ власним "аїмом".

Румунська магія у фіналі

Важко ввійти у гру, коли у першому ж раунді твій опонент робить -4 з дуальних "Беретт".

Саме така доля спіткала NIP у фіналі проти NAVI, коли iM прекрасно зустрів суперників на Nuke.

Врешті "ніндзі" хоч і змогли нав'язати боротьбу, але програли як мапу (7:13), так і протистояння.

Проблиск світла у мороці поразки

Хоча на тому ж Nuke не обійшлося й без курйозних моментів, як-от коли ewjerkz продемонстрував, що теж доволі добре вміє стріляти з Desert Eagle.

Зрештою Natus Vincere програли власний збройний раунд виключно пістолетам суперників.

І знову iM

Друга мапа фінального протистояння, якою стала Inferno, вийшла куди більш напруженою.

У певний момент "народжені перемагати" програвали з рахунком 5:9 і здавалося, що NIP зможуть нарешті додати бодай одну карту у свій актив.

Одначе інші плани були в Івана Міхая, який просто магічним чином прошив дим на точці B і "знайшов" у ньому трьох опонентів.

Цей раунд став переломним, і після нього NAVI змогли не лише повернутися в боротьбу на мапі, але й виграти її 13:10, у підсумку завоювавши головний трофей Starladder Starseries Fall 2025.