Каким был путь команды до роспуска?

Состав NAVI из Apex Legends, о котором идет речь, был сформирован в марте текущего года. В него вошли признанные звезды дисциплины и действующие чемпионы мира, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

В составе команды изначально были:

Хосе "Uxako" Льоса.

Филипе "Hiarka" Моргадо.

Киллиан "zhidan" Брун.

Уже в мае к команде присоединился еще один сильный игрок, Антон "Slab" Эклунд, что дополнило ростер.

Роль тренера занял Франциско "Esteves33" Эстевес.

В течение года коллектив демонстрировал высокие результаты. Одним из главных достижений стало серебро на престижном турнире ALGS: 2025 Split 1 Pro League для региона EMEA. Кроме того, команда участвовала во всех LAN-турнирах сезона, что свидетельствует о ее стабильности и высоком уровне игры.

Кульминацией успешного сезона стало получение слота на предстоящий чемпионат мира ALGS: 2026 Championship. Этот турнир запланирован на январь и пройдет в Японии. Команда, судя по всему, еще примет в нем участие, но после этого больше не будет собираться.

Несмотря на все достижения, клуб и игроки пришли к общему согласию не продолжать сотрудничество. Организация поблагодарила игроков за яркий сезон и пожелала им успехов на предстоящем чемпионате, где они еще будут выступать вместе.

Причины роспуска состава не называют.

Что дальше?

В то же время Natus Vincere не исключает своего возвращения к дисциплине в будущем. Организация может собрать новый состав через некоторое время, чтобы попробовать свои силы снова.

Это не первые увольнения

Напомним, NAVI в последнее время проводила немало реорганизаций среди свои дисциплин и команд. Так, она расформировала свою команду из Call of Duty: Warzone, уволив трех австралийских игроков в сентябре. На то время это стало четвертым таким прощанием за три последних месяца. До того разогнали команду из Tekken также в сентябре, команду из PUBG Mobile в июле, а месяцем ранее попрощались с основным составом из Dota 2, заменив его игроками из NAVI Junior.

Что такое Apex Legends?

Apex Legends – это бесплатный многопользовательский шутер в жанре "королевской битвы", разработанный компанией Respawn Entertainment и изданный Electronic Arts. Игра была выпущена 4 февраля 2019 года для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One и быстро получила популярность благодаря динамичному игровому процессу и уникальным персонажам.

Основной режим игры – это классическая "королевская битва", где 60 игроков (в командах по двое или трое) высаживаются на большую карту. Цель – остаться последним выжившим отрядом,. После приземления игроки ищут оружие, броню, аптечки и другое снаряжение, которое случайно распределено по карте. Со временем игровая зона постепенно сужается, что заставляет команды двигаться и вступать в бой друг с другом.

События игры разворачиваются во вселенной Titanfall, на планетах Внешних земель, где проходят жестокие соревнования под названием "Игры Apex". История мира и персонажей раскрывается через сезонные обновления, анимационные короткометражки, комиксы и внутриигровые события. Это позволяет игрокам глубже погрузиться во вселенную Apex Legends и узнать больше о мотивации каждого героя.

