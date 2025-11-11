Каким был путь команды до роспуска?
Состав NAVI из Apex Legends, о котором идет речь, был сформирован в марте текущего года. В него вошли признанные звезды дисциплины и действующие чемпионы мира, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.
В составе команды изначально были:
- Хосе "Uxako" Льоса.
- Филипе "Hiarka" Моргадо.
- Киллиан "zhidan" Брун.
- Уже в мае к команде присоединился еще один сильный игрок, Антон "Slab" Эклунд, что дополнило ростер.
- Роль тренера занял Франциско "Esteves33" Эстевес.
В течение года коллектив демонстрировал высокие результаты. Одним из главных достижений стало серебро на престижном турнире ALGS: 2025 Split 1 Pro League для региона EMEA. Кроме того, команда участвовала во всех LAN-турнирах сезона, что свидетельствует о ее стабильности и высоком уровне игры.
Кульминацией успешного сезона стало получение слота на предстоящий чемпионат мира ALGS: 2026 Championship. Этот турнир запланирован на январь и пройдет в Японии. Команда, судя по всему, еще примет в нем участие, но после этого больше не будет собираться.
Несмотря на все достижения, клуб и игроки пришли к общему согласию не продолжать сотрудничество. Организация поблагодарила игроков за яркий сезон и пожелала им успехов на предстоящем чемпионате, где они еще будут выступать вместе.
Причины роспуска состава не называют.
Что дальше?
В то же время Natus Vincere не исключает своего возвращения к дисциплине в будущем. Организация может собрать новый состав через некоторое время, чтобы попробовать свои силы снова.
Это не первые увольнения
Напомним, NAVI в последнее время проводила немало реорганизаций среди свои дисциплин и команд. Так, она расформировала свою команду из Call of Duty: Warzone, уволив трех австралийских игроков в сентябре. На то время это стало четвертым таким прощанием за три последних месяца. До того разогнали команду из Tekken также в сентябре, команду из PUBG Mobile в июле, а месяцем ранее попрощались с основным составом из Dota 2, заменив его игроками из NAVI Junior.
Что такое Apex Legends?
Apex Legends – это бесплатный многопользовательский шутер в жанре "королевской битвы", разработанный компанией Respawn Entertainment и изданный Electronic Arts. Игра была выпущена 4 февраля 2019 года для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One и быстро получила популярность благодаря динамичному игровому процессу и уникальным персонажам.
Основной режим игры – это классическая "королевская битва", где 60 игроков (в командах по двое или трое) высаживаются на большую карту. Цель – остаться последним выжившим отрядом,. После приземления игроки ищут оружие, броню, аптечки и другое снаряжение, которое случайно распределено по карте. Со временем игровая зона постепенно сужается, что заставляет команды двигаться и вступать в бой друг с другом.
События игры разворачиваются во вселенной Titanfall, на планетах Внешних земель, где проходят жестокие соревнования под названием "Игры Apex". История мира и персонажей раскрывается через сезонные обновления, анимационные короткометражки, комиксы и внутриигровые события. Это позволяет игрокам глубже погрузиться во вселенную Apex Legends и узнать больше о мотивации каждого героя.
