Що стало причиною судового позову?

Основною причиною конфлікту стала відмова команди виступати під тегом Gaimin Gladiators на головному турнірі року – The International 2025. Ще в серпні гравці повідомили керівництво про намір розірвати контракти та взяти участь у змаганні самостійно. За даними організації, менш ніж за тиждень до старту турніру було скасовано тренувальний табір, що призвело до значних фінансових втрат, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Відповідачами у справі виступають чотири відомі кіберспортсмени: Квін "Quinn" Каллахан, Ерік "tOfu" Енгель, Маркус "Ace" Крістенсен та Алімжан "watson" Жанатович. Окрім відмови грати на The International, у позові згадуються й інші порушення. Зокрема, клуб звинувачує гравців у систематичному невиконанні спонсорських та медійних зобов'язань протягом півтора року.

Окрему увагу в документі приділено коментарям Квіна Каллахана. Організація стверджує, що його неоднозначні та суперечливі висловлювання коштували їй багатомільйонної партнерської угоди. Журналіст Річард Льюїс пише, що Gaimin Gladiators зафіксували понад п'ять випадків неналежної поведінки гравця щодо певних демографічних груп.

У своїй офіційній заяві представники Gaimin Gladiators зазначили, що намагалися врегулювати ситуацію мирним шляхом і пропонували гравцям виплатити "скромну компенсацію", однак отримали відмову. Клуб наголосив, що через загрози розірвання контракту та потенційних судових позовів не міг відправити на турнір команду, яка відмовлялася виступати в повну силу.

Наразі справа перебуває на розгляді в суді Онтаріо, дата наступного слухання ще не призначена. Самі гравці поки що утримуються від публічних коментарів, але у серпні, коли все тільки почалося, Каллахан заявив, що рішення про вихід з The International було ухвалене організацією в односторонньому порядку, всупереч бажанню гравців. За його словами, команда в письмовій формі повідомила керівництву, що "готова, бажає і здатна" змагатися на турнірі під прапором Gaimin Gladiators, але отримала відмову.

Нагадаємо, Gaimin Gladiators на The International 2025 замінила китайська команда Yakutou Brothers, яка до цього грала під тегом Yakult Brothers.

