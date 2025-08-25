Що сталося між гравцями та керівництвом?

Компанія Valve, організатор турніру, офіційно повідомила, що Gaimin Gladiators відкликали свою заявку на участь у The International 2025. Початковою причиною було названо невдалі переговори між гравцями та менеджментом клубу. Співзасновник Gaimin Gladiators Нік Куковілло підтвердив цю новину, посилаючись на "певні внутрішні обставини", які унеможливили виступ поточним складом. Він також додав, що не може розголошувати деталі через юридичні зобов'язання, пише 24 Канал.

Уже наступного дня після цих оголошень ситуація стала ще більш заплутаною. Організація опублікувала офіційну заяву, в якій стверджувалося, що гравці нібито самі виявили бажання виступати на турнірі незалежно, без представлення бренду Gaimin Gladiators. Керівництво пояснило, що через жорсткі правила Valve щодо зміни складів команд, вони не могли гарантувати стабільний та легітимний склад до початку TI, тому формальне зняття з турніру стало єдиним можливим виходом.

Цю версію швидко спростував один із ключових гравців команди, Квін "Quinn" Каллахан. Він заявив, що рішення про вихід з The International було ухвалене організацією в односторонньому порядку, всупереч бажанню гравців. За його словами, команда в письмовій формі повідомила керівництву, що "готова, бажає і здатна" змагатися на турнірі під прапором Gaimin Gladiators, але отримала відмову. Обидві сторони конфлікту залучили юристів, що свідчить про серйозність розбіжностей.

Цей інцидент є надзвичайно рідкісним для кіберспорту найвищого рівня. Gaimin Gladiators мали статус одних із головних претендентів на перемогу, адже вони посідали друге місце на двох попередніх турнірах The International у 2023 та 2024 роках, заробивши майже 800 тисяч доларів призових. Їхня відсутність не лише підриває престиж чемпіонату, а й створює значні логістичні проблеми для Valve, яка змушена терміново шукати заміну.

Хто може прийти на заміну?

Наразі організатори вже розпочали пошук нової команди. Серед імовірних кандидатів називають OG, Talon Esports та Yakult Brothers.

Найбільші шанси, на думку аналітиків, має саме команда OG. Вона посіла третє місце у закритих кваліфікаціях для Західної Європи (звідки родом і Gaimin Gladiators), має стабільний склад і, ймовірно, не зіткнеться з візовими проблемами, на відміну від інших колективів.

