Детальніше про Dota 2 Short Film Contest 2025

Щороку турнір The International збирає не лише найкращих кіберспортсменів, але й найвідданіших шанувальників гри, надаючи їм платформу для самовираження. Цьогоріч Valve продовжила цю традицію, запустивши два ключові змагання: конкурс короткометражних фільмів та конкурс косплею. Перший – Dota 2 Short Film Contest 2025 – пропонує авторам створити відеороботи на тематику гри, пише 24 Канал.

Дивіться також Valve нарешті запустила компендіум, який сформує призовий фонд The International 2025

Прийом заявок уже відкрито. Він триватиме до 17 серпня 2025 року.

Процес відбору проходить у кілька етапів:

Спочатку всі роботи публікуються у Steam Workshop, де спільнота гравців може переглянути їх та віддати свій голос за фаворитів.

Після цього етапу команда Valve відбере десять найкращих фільмів, які вийдуть у фінал.

Останнє слово знову буде за глядачами, які визначать переможців під час самого чемпіонату The International 2025.

Фільми-тріумфатори будуть показані в прямому ефірі турніру.

Призовий фонд конкурсу залишився незмінним. Переможець отримає 25 000 доларів, за друге місце передбачено винагороду в 10 000 доларів, а за третє – 5 000 доларів. Решта сім фіналістів, чиї роботи увійдуть до топ-10, отримають заохочувальні призи по 500 доларів кожен.

Як голосувати?

Для того щоб проголосувати, потрібно увійти в ігровий клієнт Dota 2. Уже зараз ви можете побачити новий елемент інтерфейсу праворуч, який закликає віддати голос за вподобані відео. Достатньо зайти в це меню, дочекатися завантаження й переглянути всі доступні ролики.



Де знайти меню для голосування / Скриншот 24 Каналу

Під плеєром добре помітні кнопки для голосування. Ви можете підтримати ролик, висловити невдоволення або просто пропустити, якщо не можете вирішити.



Як проголосувати / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу, що на голосування у вас є лише 11 днів.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!