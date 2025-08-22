Подробнее о Dota 2 Short Film Contest 2025

Ежегодно турнир The International собирает не только лучших киберспортсменов, но и самых преданных поклонников игры, предоставляя им платформу для самовыражения. В этом году Valve продолжила эту традицию, запустив два ключевых соревнования: конкурс короткометражных фильмов и конкурс косплея. Первый – Dota 2 Short Film Contest 2025 – предлагает авторам создать видеоработы на тематику игры, пишет 24 Канал.

Прием заявок уже открыт. Он продлится до 17 августа 2025 года.

Процесс отбора проходит в несколько этапов:

Сначала все работы публикуются в Steam Workshop, где сообщество игроков может посмотреть их и отдать свой голос за фаворитов.

После этого этапа команда Valve отберет десять лучших фильмов, которые выйдут в финал.

Последнее слово снова будет за зрителями, которые определят победителей во время самого чемпионата The International 2025.

Фильмы-триумфаторы будут показаны в прямом эфире турнира.

Призовой фонд конкурса остался неизменным. Победитель получит 25 000 долларов, за второе место предусмотрено вознаграждение в 10 000 долларов, а за третье – 5 000 долларов. Остальные семь финалистов, чьи работы войдут в топ-10, получат поощрительные призы по 500 долларов каждый.

Как голосовать?

Для того чтобы проголосовать, нужно войти в игровой клиент Dota 2. Уже сейчас вы можете увидеть новый элемент интерфейса справа, который призывает отдать голос за понравившиеся видео. Достаточно зайти в это меню, дождаться загрузки и просмотреть все доступные ролики.



Где найти меню для голосования / Скриншот 24 Канала

Под плеером хорошо заметны кнопки для голосования. Вы можете поддержать ролик, выразить недовольство или просто пропустить, если не можете решить.



Как проголосовать / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание, что на голосование у вас есть только 11 дней.

