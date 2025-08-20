Как теперь работает compendium и что можно получить бесплатно?

В ночь на 20 августа Valve добавили в Dota 2 обновление, посвященное The International 2025, который пройдет с 4 по 15 сентября в Гамбурге, Германия. Главной неожиданностью стал полный отказ от боевого пропуска или платного компендиума в их классическом виде. Вместо этого игрокам предложили бесплатно принять участие в прогнозах и фэнтези-лиге, связанных с турниром, пишет 24 Канал.

Изменилась и модель формирования призового фонда. Начальная сумма составляет 1,6 миллиона долларов, а ее увеличение теперь зависит от продажи наборов поддержки команд и комментаторов.

Согласно новой схеме:

30% от стоимости наборов будут пополнять призовой фонд турнира.

50% получат непосредственно команды и таланты.

20% заберет себе Valve.

Основная активность для игроков теперь сосредоточена на прогнозах относительно результатов турнира и управлении собственной фэнтези-командой. За успехи в этих соревнованиях предусмотрены ценные награды, которые зависят от места в рейтинге.

Например:

Лучшие 15% участников получат месячную подписку на Dota Plus.

Те, кто попадет в 10% лучших, дополнительно получат предмет класса Arcana на выбор.

Самые успешные игроки могут рассчитывать на еще более щедрые призы. Участники, вошедшие в 5% лидеров, получат два месяца Dota Plus, Arcana, один новый предмет Immortal и скидку 50% на приобретение коллекционной миниатюрной копии главного трофея Aegis of Champions.

1500 лучших игроков получат шесть месяцев Dota Plus, токен Arcana, бесплатный Aegis и две Tyrian Regalie

Для лучших 100 игроков предусмотрена годовая подписка на Dota Plus, бесплатный мини-Aegis (стоимость которого без скидки составляет 150 долларов) и все новые предметы Immortal.

Стоит отметить, что новые Immortal-предметы – это перекрашенные в фирменные цвета TI 2025 старые скины.

Также была представлена эксклюзивная коллекция предметов Tyrion Regalia, которые нельзя будет приобрести или обменять – только выиграть за высокие результаты в прогнозах.

Кроме того, каждый игрок при входе в игру может бесплатно получить 20 тематических загрузочных экранов и смайлик с изображением Aegis.

Вместе с обновлением Valve также объявила о блокировке более 75 тысяч аккаунтов за нечестную игру, в частности за использование смурф-аккаунтов и участие в договорных матчах.

