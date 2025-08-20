Як тепер працює compendium і що можна отримати безкоштовно?
В ніч на 20 серпня Valve додали в Dota 2 оновлення, присвячене The International 2025, який пройде з 4 по 15 вересня в Гамбурзі, Німеччина. Головною несподіванкою стала повна відмова від бойової перепустки чи платного компендіуму в їхньому класичному вигляді. Натомість гравцям запропонували безкоштовно взяти участь у прогнозах та фентезі-лізі, пов'язаних із турніром, пише 24 Канал.
Змінилася і модель формування призового фонду. Початкова сума становить 1,6 мільйона доларів, а її збільшення тепер залежить від продажу наборів підтримки команд та коментаторів.
Згідно з новою схемою:
- 30% від вартості наборів поповнюватимуть призовий фонд турніру.
- 50% отримають безпосередньо команди й таланти.
- 20% забере собі Valve.
Основна активність для гравців тепер зосереджена на прогнозах щодо результатів турніру та управлінні власною фентезі-командою. За успіхи в цих змаганнях передбачені цінні нагороди, які залежать від місця в рейтингу.
Наприклад:
- Найкращі 15% учасників отримають місячну підписку на Dota Plus.
- Ті, хто потрапить до 10% найкращих, додатково отримають предмет класу Arcana на вибір.
- Найуспішніші гравці можуть розраховувати на ще щедріші призи. Учасники, що увійдуть до 5% лідерів, отримають два місяці Dota Plus, Arcana, один новий предмет Immortal та знижку 50% на придбання колекційної мініатюрної копії головного трофея Aegis of Champions.
- 1500 найкращих гравців отримають шість місяців Dota Plus, токен Arcana, безкоштовний Aegis та дві Tyrian Regalie
- Для найкращих 100 гравців передбачена річна підписка на Dota Plus, безкоштовний міні-Aegis (вартість якого без знижки становить 150 доларів) та всі нові предмети Immortal.
Варто зазначити, що нові Immortal-предмети – це перефарбовані у фірмові кольори TI 2025 старі скіни.
Також була представлена ексклюзивна колекція предметів Tyrion Regalia, які не можна буде придбати чи обміняти – лише виграти за високі результати в прогнозах.
Крім того, кожен гравець при вході в гру може безкоштовно отримати 20 тематичних завантажувальних екранів та смайлик із зображенням Aegis.
Разом з оновленням Valve також оголосила про блокування понад 75 тисяч акаунтів за нечесну гру, зокрема за використання смурф-акаунтів та участь у договірних матчах.
