Як тепер працює compendium і що можна отримати безкоштовно?

В ніч на 20 серпня Valve додали в Dota 2 оновлення, присвячене The International 2025, який пройде з 4 по 15 вересня в Гамбурзі, Німеччина. Головною несподіванкою стала повна відмова від бойової перепустки чи платного компендіуму в їхньому класичному вигляді. Натомість гравцям запропонували безкоштовно взяти участь у прогнозах та фентезі-лізі, пов'язаних із турніром, пише 24 Канал.

Змінилася і модель формування призового фонду. Початкова сума становить 1,6 мільйона доларів, а її збільшення тепер залежить від продажу наборів підтримки команд та коментаторів.

Згідно з новою схемою:

30% від вартості наборів поповнюватимуть призовий фонд турніру.

50% отримають безпосередньо команди й таланти.

20% забере собі Valve.

Основна активність для гравців тепер зосереджена на прогнозах щодо результатів турніру та управлінні власною фентезі-командою. За успіхи в цих змаганнях передбачені цінні нагороди, які залежать від місця в рейтингу.

Наприклад:

Найкращі 15% учасників отримають місячну підписку на Dota Plus.

Ті, хто потрапить до 10% найкращих, додатково отримають предмет класу Arcana на вибір.

Найуспішніші гравці можуть розраховувати на ще щедріші призи. Учасники, що увійдуть до 5% лідерів, отримають два місяці Dota Plus, Arcana, один новий предмет Immortal та знижку 50% на придбання колекційної мініатюрної копії головного трофея Aegis of Champions.

1500 найкращих гравців отримають шість місяців Dota Plus, токен Arcana, безкоштовний Aegis та дві Tyrian Regalie

Для найкращих 100 гравців передбачена річна підписка на Dota Plus, безкоштовний міні-Aegis (вартість якого без знижки становить 150 доларів) та всі нові предмети Immortal.

Варто зазначити, що нові Immortal-предмети – це перефарбовані у фірмові кольори TI 2025 старі скіни.

Також була представлена ексклюзивна колекція предметів Tyrion Regalia, які не можна буде придбати чи обміняти – лише виграти за високі результати в прогнозах.

Крім того, кожен гравець при вході в гру може безкоштовно отримати 20 тематичних завантажувальних екранів та смайлик із зображенням Aegis.

Разом з оновленням Valve також оголосила про блокування понад 75 тисяч акаунтів за нечесну гру, зокрема за використання смурф-акаунтів та участь у договірних матчах.

