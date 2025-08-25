Что произошло между игроками и руководством?

Компания Valve, организатор турнира, официально сообщила, что Gaimin Gladiators отозвали свою заявку на участие в The International 2025. Первоначальной причиной были названы неудачные переговоры между игроками и менеджментом клуба. Соучредитель Gaimin Gladiators Ник Куковилло подтвердил эту новость, ссылаясь на "определенные внутренние обстоятельства", которые сделали невозможным выступление текущим составом. Он также добавил, что не может разглашать детали из-за юридических обязательств, пишет 24 Канал.

Смотрите также Голосуйте за лучшие короткометражки к The International 2025: как это сделать

Уже на следующий день после этих объявлений ситуация стала еще более запутанной. Организация опубликовала официальное заявление, в котором утверждалось, что игроки якобы сами изъявили желание выступать на турнире независимо, без представления бренда Gaimin Gladiators. Руководство объяснило, что из-за жестких правил Valve по изменению составов команд, они не могли гарантировать стабильный и легитимный состав до начала TI, поэтому формальное снятие с турнира стало единственным возможным выходом.

Эту версию быстро опроверг один из ключевых игроков команды, Квин "Quinn" Каллахан. Он заявил, что решение о выходе из The International было принято организацией в одностороннем порядке, вопреки желанию игроков. По его словам, команда в письменной форме сообщила руководству, что "готова, желает и способна" соревноваться на турнире под флагом Gaimin Gladiators, но получила отказ. Обе стороны конфликта привлекли юристов, что свидетельствует о серьезности разногласий.

Этот инцидент является чрезвычайно редким для киберспорта высокого уровня. Gaimin Gladiators имели статус одних из главных претендентов на победу, ведь они занимали второе место на двух предыдущих турнирах The International в 2023 и 2024 годах, заработав почти 800 тысяч долларов призовых. Их отсутствие не только подрывает престиж чемпионата, но и создает значительные логистические проблемы для Valve, которая вынуждена срочно искать замену.

Кто может прийти на замену?

Сейчас организаторы уже начали поиск новой команды. Среди вероятных кандидатов называют OG, Talon Esports и Yakult Brothers.

Наибольшие шансы, по мнению аналитиков, имеет именно команда OG. Она заняла третье место в закрытых квалификациях для Западной Европы (откуда родом и Gaimin Gladiators), имеет стабильный состав и, вероятно, не столкнется с визовыми проблемами, в отличие от других коллективов.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!