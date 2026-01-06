Каким был путь NAVI к BLAST Slam VI?

Квалификация RES Unchained 3 стала для NAVI серьезным испытанием на стабильность, выдержку и гибкость в игре. Украинская команда провела три матча, каждый из которых завершился с одинаковым счетом 2:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

В стартовом поединке NAVI встретились с коллективом Pipsqueak+4. Матч не был легкой прогулкой, несмотря на то, что соперник не входил в число фаворитов отбора. Команда смогла навязать борьбу, но в ключевые моменты игроки Natus Vincere действовали точнее и мастерски, что и позволило закрыть серию в свою пользу.

В полуфинале квалификации NAVI ждал матч против 1w. Эта встреча также затянулась на три карты и требовала максимальной концентрации. Украинский состав продемонстрировал умение адаптироваться по ходу серии и находить рабочие решения даже в сложных игровых ситуациях. В итоге NAVI снова праздновали победу со счетом 2:1.

Финал отбора против PARIVISION стал кульминацией борьбы. Серия получилась по-настоящему драматичной. В первой карте NAVI пошли на нестандартные решения в драфте, в частности использовали Pugna на позиции керри и Kez в центре карты. Эксперимент оказался рискованным и не принес результата – команда уступила и оказалась в шаге от поражения во всем отборе. Однако в двух следующих матчах Natus Vincere вернулись к более привычным и проверенным пикам, что позволило стабилизировать игру, лучше контролировать темп и дважды переломить ход событий на поздних стадиях матчей. Именно уверенная игра в лейте стала ключевым фактором успеха в решающей серии.

Таким образом NAVI завоевали единственный слот от квалификации RES Unchained 3 и официально гарантировали себе участие в BLAST Slam VI.

Что известно о BLAST Slam VI?

Сам турнир BLAST Slam VI пройдет с 3 по 15 февраля 2026 года, пишет Liquipedia.

Групповой этап состоится с 3 по 5 февраля в онлайн-формате, тогда как финальная стадия запланирована на 13 – 15 февраля и пройдет на Мальте.

В соревнованиях примут участие двенадцать команд, которые разыграют призовой фонд в размере 1 миллион долларов.

Текущий ростер NAVI по Dota 2 состоит из четырех украинских игроков и одного участника из Кыргызстана.

Тарас "gotthejuice" Линников (керри, Украина).

Артем "Niku" Бачкур (мидлейн, Украина).

Юрий "pma" Проц (оффлейн, Украина).

Бакит "W_Zayac" Эмилжанов (саппорт, Кыргызстан).

Станислав "Riddys" Митрошкин (саппорт, Украина).

Для организации это еще один шанс заявить о себе на международном уровне и превзойти предыдущий результат в серии BLAST, где команда ранее остановилась на стадии четвертьфинала.