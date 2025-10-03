Чому розпався перспективний склад?

Наприкінці вересня 2025 року кіберспортивна організація Talon Esports оголосила про формування нового складу з Dota 2, який багато хто назвав "возз'єднанням легенд". До команди повернувся один з найсильніших кері Південно-Східної Азії, таєць Ньєннара "23savage" Тірамаханон. Разом з ним до ростеру приєдналися його колишні товариші по команді: Mikoto, Oli, Q, а також тренер March, пише 24 Канал з посиланням на Bo3.gg.

На папері цей склад виглядав надзвичайно потужно. Троє ключових гравців, 23savage, Mikoto та Ws, входили до першої десятки рейтингової таблиці свого регіону. Команді пророкували великі успіхи та повернення домінування на міжнародній арені, де цей кістяк гравців у 2023 році вже досягав високих результатів, посідаючи треті місця на Riyadh Masters та Lima Major.

Однак усе пішло не за планом. Оновлений ростер Talon Esports встиг взяти участь лише в одному турнірі – закритій кваліфікації FISSURE Playground 2. Команда впевнено виглядала у своєму регіоні, перемігши BOOM Esports та Execration, але у фіналі поступилася Yakult Brothers з рахунком 1:3.

Вже за тиждень після анонсу, 3 жовтня 2025 року, 23savage опублікував у соцмережі X повідомлення про пошук нової команди для гри на першій позиції в будь-якому регіоні, пише Hotspawn. На запитання про причини такого раптового рішення він відповів лише: "Сталося одне лайно". Слідом за ним про пошук нової роботи оголосив і тренер March.

Чому команда розпалася?

Офіційної заяви від організації Talon Esports поки не було. Проте в спільноті, зокрема на Reddit, поширюються чутки про можливі фінансові проблеми всередині клубу, які могли стати причиною такого швидкого розпаду.

