Почему распался перспективный состав?

В конце сентября 2025 года киберспортивная организация Talon Esports объявила о формировании нового состава по Dota 2, который многие назвали "воссоединением легенд". В команду вернулся один из сильнейших кэри Юго-Восточной Азии, таец Ньеннара "23savage" Тирамаханон. Вместе с ним к ростеру присоединились его бывшие товарищи по команде: Mikoto, Oli, Q, а также тренер March, пишет 24 Канал со ссылкой на Bo3.gg.

На бумаге этот состав выглядел чрезвычайно мощно. Трое ключевых игроков, 23savage, Mikoto и Ws, входили в первую десятку рейтинговой таблицы своего региона. Команде пророчили большие успехи и возвращение доминирования на международной арене, где этот костяк игроков в 2023 году уже достигал высоких результатов, занимая третьи места на Riyadh Masters и Lima Major.

Однако все пошло не по плану. Обновленный ростер Talon Esports успел принять участие только в одном турнире – закрытой квалификации FISSURE Playground 2. Команда уверенно выглядела в своем регионе, победив BOOM Esports и Execration, но в финале уступила Yakult Brothers со счетом 1:3.

Уже через неделю после анонса, 3 октября 2025 года, 23savage опубликовал в соцсети X сообщение о поиске новой команды для игры на первой позиции в любом регионе, пишет Hotspawn. На вопрос о причинах такого внезапного решения он ответил всего лишь: "Случилось одно дерьмо". Вслед за ним о поиске новой работы объявил и тренер March.

Почему команда распалась?

Официального заявления от организации Talon Esports пока не было. Однако в сообществе, в частности на Reddit, распространяются слухи о возможных финансовых проблемах внутри клуба, которые могли стать причиной такого быстрого распада.

