Як відбуватиметься турнір?

Змагання DreamLeague Season 27 принесуть значні зміни у форматі проведення. Загальний призовий фонд становить 1 000 000 доларів, з яких 750 000 отримають гравці, а решту 250 000 спрямують клубам. Крім грошової винагороди, учасники змагатимуться за 19 500 очок ESL Pro Tour, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також PGL офіційно підтвердила проведення другого мейджора з Counter-Strike 2 у 2026 році

Унікальна система розподілу призових передбачає, що частину коштів (252 000 доларів та 7 200 EPT-очок) команди отримуватимуть безпосередньо за перемоги на груповому етапі.

За кожну виграну серію колектив заробить 3 500 доларів і 100 турнірних очок.

Навіть команди, які не пройдуть до плей-оф, матимуть можливість заробити додаткові гроші завдяки перемогам у групах – вони отримають 7 500 доларів для клубу та 100 EPT-очок, плюс бонуси за кожну виграну серію.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Груповий етап проходитиме з 10 по 16 грудня за швейцарською системою – це вперше для серії турнірів DreamLeague. Протягом шести раундів команди зіграють 72 матчі у форматі best of 3. За результатами групового етапу лише вісім найсильніших команд пробʼються до плей-оф, тоді як 16 колективів завершать боротьбу.

Плей-оф турніру використовуватиме формат подвійної сітки на виліт. Усі матчі відбуватимуться у форматі best of 3, за винятком фіналу, який гратимуть до трьох перемог однієї з команд (best of 5).

Перший день змагань стартує 10 грудня. Серед найяскравіших протистоянь першого туру – Team Liquid проти Team Nemesis, Xtreme Gaming проти Nigma Galaxy, OG проти Tidebound, Heroic проти Yakult Brothers, а Tundra Esports зустрінеться з маловідомою командою Amaru Gaming з Перу.

Дивіться також Мільярди доларів призових: рейтинг найбагатших дисциплін і клубів у кіберспорті

З ким зіграють NAVI та Passion UA?

Український клуб Natus Vincere зустрінеться з Aurora Gaming, зазначено на сайті NAVI. До турніру NAVI підходять після успішного виступу на BLAST Slam V, де посіли 5-6 місця, пройшовши через регіональну кваліфікацію разом зі ще двома переможцями.

Passion UA свій перший матч проведуть з Team Falcons.

Перед початком турніру відбулися деякі зміни у складах: