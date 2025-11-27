Свіжа статистика демонструє, які ігри, країни та професійні клуби є найбільш успішними у фінансовому плані на сьогодні, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Esports Charts.

Хто заробляє найбільше на віртуальних змаганнях?

Станом на поточний момент у світі відбулося майже 62 тисячі офіційних кіберспортивних турнірів, на яких сумарно розіграли понад 1,684 мільярда доларів.

Серед кіберспортивних дисциплін беззаперечним фінансовим лідером залишається Dota 2: починаючи з 2011 року, у цій грі виплатили близько 377,4 мільйонів доларів.

До п'ятірки найприбутковіших дисциплін також потрапила "королівська битва" Fortnite із загальним фондом у 202,9 мільйона доларів. За нею йдуть шутер Counter-Strike (162,8 мільйона доларів) та стратегія League of Legends (122 мільйона доларів).

Замикає топ-5 мобільна гра Arena of Valor (міжнародна адаптація китайського хіта Honor of Kings), де гравці розділили між собою 111,5 мільйонів доларів.



ТОП дисциплін за кількістю призових / Esports Charts

Цікаво, що фінансове лідерство не означає лідерство за масовістю. Найбільша кількість гравців, які отримали хоча б якісь призові, зафіксована у CS:GO – 16 571 особа. На другій сходинці за цим показником знаходиться Fortnite (10,9 тисячі кіберспортсменів), а на третій – Rocket League (9,1 тисячі).

Якщо ж оцінювати частоту проведення змагань, то тут немає рівних стратегії StarCraft II. З моменту виходу гри відбулося понад 7,5 тисячі івентів. Це означає, що в середньому проводиться понад 502 турніри на рік, або близько 41 змагання щомісяця.

Dota 2 утримує першість і за розміром виплат на окремих подіях. Турніри з цієї гри займають сім перших рядків у рейтингу найбільших призових фондів, а загалом у топі їх вісім. Головним чином це заслуга серії The International, рекордним з яких став чемпіонат 2021 року з фондом у 40 мільйонів доларів.

Логічно, що найбагатшими атлетами також є представники Dota 2. Вони повністю окупували десятку найкращих, яка складається з багаторазових тріумфаторів The International. Перше місце посідає Йохан "n0tail" Сундштейн, який за кар'єру заробив понад 7,18 мільйона доларів. Серед жінок найуспішнішою стала канадка Саша "Scarlett" Хостін зі StarCraft II, чий дохід від турнірів склав 472 тисяч доларів.



Найбагатші кіберспортсмени / Фото Esports Charts

У географічному розрізі найбільше грошей виграли представники Китаю – 330,9 мільйона доларів (переважно завдяки Dota 2). На другій сходинці розташувалися США, де основний капітал кіберспортсмени заробили у Fortnite.

Яка кіберспортивна організація найприбутковіша?

Серед організацій найприбутковішою є Team Liquid: клуб взяв участь у майже 3000 турнірів і отримав понад 56,3 мільйона доларів.

До п'ятірки найкращих входить і українська команда Natus Vincere (NAVI), яка на 870 змаганнях виборола 24,4 мільйона доларів.



Найприбутковіші кібеспорттивні клуби / Фото Esports Charts

Варто зазначити, що наведені суми не є чистим прибутком гравців. Реальні доходи відрізняються через сплату податків, відсотки, які забирають клуби, а також додаткові заробітки від рекламних контрактів та зарплат.