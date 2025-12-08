В останньому раунді NAVI здолали іншу українську команду B8. Матчі плей-оф за призовий фонд 1,25 мільйона доларів стартують 11 грудня, пише 24 Канал з посиланням на оголошення Natus Vincere.
Як NAVI здобули вирішальну перемогу?
NAVI, разом із FaZe Clan та Team Falcons, стали останніми командами, які забезпечили собі участь у плей-оф StarLadder Budapest Major 2025. Команда Natus Vincere отримала путівку до чвертьфіналу після перемоги у вирішальному матчі п’ятого раунду третьої стадії.
У фінальному для себе матчі 7 грудня 2025 року NAVI зустрілися з B8. Це була вже друга зустріч команд на турнірі. Natus Vincere знову здобули перемогу з рахунком 2:0, забезпечивши собі місце у фінальній сітці на вибування, пише HLTV.
- Перша карта, Ancient, яку NAVI додали до свого пулу з приходом Дріна "makazze" Шакірі, завершилася домінуванням NAVI з рахунком 13:4. Makazze показав високу ефективність на Ancient, розпочавши з чотирьох швидких вбивств, граючи за сторону захисту. Natus Vincere лідирували 8:2, перш ніж B8 змогли виграти останні два раунди своєї атаки. Перемогу на карті закріпив Aleksi "Aleksib" Virolainen, який зробив потрійне убивство після встановлення бомби, вигравши другий пістолетний раунд для NAVI.
- Друга карта, Train, виявилася значно складнішою. Міхай "iM" Іван зробив чотири убивства у першому раунді за сторону атаки. Навіть попри те, що B8 змогли вирівняти рахунок до 6:6 стараннями Олексія "alex666" Ярмощука та змусили NAVI грати овертайм у заключному раунді основної частини, NAVI, завдяки збалансованій грі в атаці та захисті, вирвали перемогу з важким рахунком 16:14. У завершальному раунді овертайму, при рахунку 15:14, Aleksib швидко зробив два убивства, що дозволило команді NAVI забезпечити собі місце в наступній фазі турніру.
Загалом, за даними Liquipedia, NAVI завершили Stage 3, фінішувавши з трьома перемогами та двома поразками. Вони розпочали виступ з великої поразки 2:13 від FURIA на карті Nuke, але потім відновили позиції, перемігши PARIVISION (13:6 на Ancient) та paiN (13:8 на Dust 2). Команда не змогла кваліфікуватися з першої спроби, програвши Team Vitality з рахунком 0:2, де обидві карти закінчилися з рахунком 11:13.
З ким NAVI гратимуть далі?
Тепер, коли всі вісім учасників плей-оф визначені, увага переходить до чвертьфіналів, які розпочнуться 11 грудня 2025 року.
- NAVI у чвертьфіналі зустрінуться з командою FURIA.
- MOUZ гратиме проти FaZe Clan.
- The MongolZ зустрінеться з Team Vitality.
- Team Falcons спробує перемогти Team Spirit.
B8 та Passion UA вибули з турніру. Разом із ними на третьому етапі пішли Team Liquid, paiN Gaming, 3DMAX, Imperial Esports, G2 Esports і PARIVISION.
Найкращі результати наразі у FURIA та Team Spirit, тоді як на Stage 2 лідирували Natus Vincere та FaZe Clan, які завершили цю частину без жодної поразки.
Усі вісім команд змагатимуться за шанс виграти головний приз StarLadder Budapest Major 2025. Турнір, який проходить у Будапешті з 24 листопада по 14 грудня, має загальний призовий фонд 1,25 мільйона доларів, з яких переможцеві дістанеться 500 тисяч.