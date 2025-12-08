В останньому раунді NAVI здолали іншу українську команду B8. Матчі плей-оф за призовий фонд 1,25 мільйона доларів стартують 11 грудня, пише 24 Канал з посиланням на оголошення Natus Vincere.

Як NAVI здобули вирішальну перемогу?

NAVI, разом із FaZe Clan та Team Falcons, стали останніми командами, які забезпечили собі участь у плей-оф StarLadder Budapest Major 2025. Команда Natus Vincere отримала путівку до чвертьфіналу після перемоги у вирішальному матчі п’ятого раунду третьої стадії.

У фінальному для себе матчі 7 грудня 2025 року NAVI зустрілися з B8. Це була вже друга зустріч команд на турнірі. Natus Vincere знову здобули перемогу з рахунком 2:0, забезпечивши собі місце у фінальній сітці на вибування, пише HLTV.

Перша карта, Ancient, яку NAVI додали до свого пулу з приходом Дріна "makazze" Шакірі, завершилася домінуванням NAVI з рахунком 13:4. Makazze показав високу ефективність на Ancient, розпочавши з чотирьох швидких вбивств, граючи за сторону захисту. Natus Vincere лідирували 8:2, перш ніж B8 змогли виграти останні два раунди своєї атаки. Перемогу на карті закріпив Aleksi "Aleksib" Virolainen, який зробив потрійне убивство після встановлення бомби, вигравши другий пістолетний раунд для NAVI.

Друга карта, Train, виявилася значно складнішою. Міхай "iM" Іван зробив чотири убивства у першому раунді за сторону атаки. Навіть попри те, що B8 змогли вирівняти рахунок до 6:6 стараннями Олексія "alex666" Ярмощука та змусили NAVI грати овертайм у заключному раунді основної частини, NAVI, завдяки збалансованій грі в атаці та захисті, вирвали перемогу з важким рахунком 16:14. У завершальному раунді овертайму, при рахунку 15:14, Aleksib швидко зробив два убивства, що дозволило команді NAVI забезпечити собі місце в наступній фазі турніру.

Загалом, за даними Liquipedia, NAVI завершили Stage 3, фінішувавши з трьома перемогами та двома поразками. Вони розпочали виступ з великої поразки 2:13 від FURIA на карті Nuke, але потім відновили позиції, перемігши PARIVISION (13:6 на Ancient) та paiN (13:8 на Dust 2). Команда не змогла кваліфікуватися з першої спроби, програвши Team Vitality з рахунком 0:2, де обидві карти закінчилися з рахунком 11:13.

З ким NAVI гратимуть далі?

Тепер, коли всі вісім учасників плей-оф визначені, увага переходить до чвертьфіналів, які розпочнуться 11 грудня 2025 року.

NAVI у чвертьфіналі зустрінуться з командою FURIA.

MOUZ гратиме проти FaZe Clan.

The MongolZ зустрінеться з Team Vitality.

Team Falcons спробує перемогти Team Spirit.

B8 та Passion UA вибули з турніру. Разом із ними на третьому етапі пішли Team Liquid, paiN Gaming, 3DMAX, Imperial Esports, G2 Esports і PARIVISION.

Найкращі результати наразі у FURIA та Team Spirit, тоді як на Stage 2 лідирували Natus Vincere та FaZe Clan, які завершили цю частину без жодної поразки.

Усі вісім команд змагатимуться за шанс виграти головний приз StarLadder Budapest Major 2025. Турнір, який проходить у Будапешті з 24 листопада по 14 грудня, має загальний призовий фонд 1,25 мільйона доларів, з яких переможцеві дістанеться 500 тисяч.