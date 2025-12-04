Як проходив фінал чемпіонату і хто переміг?

Фінальний етап зібрав 24 учасники, які отримали складне завдання, натхненне мистецтвом орігамі. Гравцям потрібно було відповісти на 130 питань, розподілених на сім рівнів складності. Переможцем мав стати той, хто першим правильно виконає всі завдання, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Кожні п'ять хвилин один учасник вибував з гонки, поки не залишилося шестеро фіналістів. Після години напруженої роботи Діармід Ерлі набрав 1250 балів, випередивши триразового чемпіона світу Ендрю Нгаї більш ніж на 300 балів. За перемогу ірландець отримав символічний чемпіонський пояс та грошовий приз у розмірі 5 000 доларів.

Ерлі має вагомий досвід у цій сфері. Він заснував консалтингову компанію Early Days Consulting і п'ять разів виходив у фінал змагань ModelOff – конкурсу з фінансового моделювання, який проводився з 2012 по 2019 рік.

Як проходив фінал турніру і нагородження: дивіться відео

Як працює кіберспорт у Excel?

Excel-кіберспорт є частиною більшого проєкту Financial Modeling World Cup. Учасники отримують файли Excel із завданнями-головоломками, які потрібно виконати за обмежений час. Це не стільки про фінанси чи поглиблені знання, скільки про швидке мислення, логіку та вміння працювати з формулами, пише Excel Esports.

Оцінювання відбувається об'єктивно – через числа або текст, введені у комірки. Це виключає суб'єктивні оцінки суддів та гарантує чесність результатів.

Перший офіційний чемпіонат світу з Microsoft Excel відбувся у 2022 році, тому це все ще молодий напрямок у кіберспорті. Загальний призовий фонд турніру 2025 року склав 61 500 доларів. Можливо, з часом цей турнір навіть приєднається до Esports World Cup, як це нещодавно сталося з шахами.

Сезон 2025 року розпочався у січні з онлайн-етапу. Гравці могли взяти участь у дев'яти щомісячних відбіркових турнірах між січнем і вереснем, заплативши внесок 20 доларів.

Кожен учасник мав 30 хвилин на розв'язання завдання. Ті, хто успішно пройшов відбір, разом із переможцями регіональних раундів сформували основну сітку зі 256 гравців.

Після серії раундів на вибування до фіналу в Лас-Вегасі потрапили 24 учасники.

Турнір має міжнародний характер: кваліфікаційні раунди організовуються на кожному континенті, а онлайн-сесії проводяться о 8:00 або 17:00 за лондонським часом.

Коли наступний турнір?

Хоча детальна інформація про чемпіонат 2026 року поки що не оголошена, вже відомо, що Microsoft Office Specialist World Championship 2026 відбудеться в Анахаймі, Каліфорнія, з 26 по 29 липня.