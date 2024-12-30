Подія відбудеться у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, з 31 липня по 3 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Chess.com.

Читайте на сайті Ці ігри у 2024 році заробили найбільше грошей

Включення шахів до програми EWC є історичним моментом, як для класичної гри з глибокою та древньою історією, так і для кіберспортивної сцени.

Приєднання шахів, матері всіх стратегічних ігор, до Кубка світу з кіберспорту – це справді хвилюючий момент. Завдяки своїй глобальній привабливості та процвітаючій змагальній сцені шахи ідеально підходять для нашої місії об'єднати найпопулярніші ігри у світі та їхні пристрасні спільноти,

– сказав генеральний директор EWCF Ральф Райхерт.

Магнус Карлсен, п'ятиразовий чемпіон світу з шахів, якого вважають одним з найвидатніших гравців в історії, стане амбасадором заходу. Він наголосив, що радіє приєднанню шахів до одних з найбільших ігор у світі на Кубку світу з кіберспорту.

Це партнерство – неймовірна можливість розвивати гру, знайомлячи з шахами нову аудиторію та надихаючи наступне покоління гравців, – зазначив Карлсен.

Чемпіонський шаховий тур 2025 року (CCT) стане основним шляхом відбору на турнір. Два онлайн-турніри CCT у лютому та травні дадуть гравцям шанс завоювати місце на EWC із загальним призовим фондом 300 000 доларів. 12 найкращих гравців турнірної таблиці CCT, а також ще чотири гравці, які пройшли відбірковий турнір Last Chance Qualifier (LCQ), змагатимуться за перемогу на чемпіонаті EWC.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Щоб задовольнити інтереси шанувальників кіберспорту, CCT перейшов на більш швидкий формат, який передбачає ігри з 10-хвилинним контролем часу без збільшення. У разі нічиєї переможець визначатиметься за допомогою єдиної гри "Армагеддон".

Шахи з'являться на чемпіонаті світу з кіберспорту – дивіться відео:

Дивіться також Геймер вразив спільноту своєю колекцією ігор в Epic Games Store – він не купив жодної

На EWC 2025 року буде представлено понад 20 ігрових дисциплін, що мають на меті об'єднати ігри та їхні спільноти під єдиним прапором. Очікується, що участь Chess.com у поєднанні з участю Карлсена познайомить широку аудиторію з шахами, закріпивши їхнє місце в кіберспортивній екосистемі.