Подія відбудеться у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, з 31 липня по 3 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Chess.com.
Читайте на сайті Ці ігри у 2024 році заробили найбільше грошей
Включення шахів до програми EWC є історичним моментом, як для класичної гри з глибокою та древньою історією, так і для кіберспортивної сцени.
Приєднання шахів, матері всіх стратегічних ігор, до Кубка світу з кіберспорту – це справді хвилюючий момент. Завдяки своїй глобальній привабливості та процвітаючій змагальній сцені шахи ідеально підходять для нашої місії об'єднати найпопулярніші ігри у світі та їхні пристрасні спільноти,
– сказав генеральний директор EWCF Ральф Райхерт.
Магнус Карлсен, п'ятиразовий чемпіон світу з шахів, якого вважають одним з найвидатніших гравців в історії, стане амбасадором заходу. Він наголосив, що радіє приєднанню шахів до одних з найбільших ігор у світі на Кубку світу з кіберспорту.
Це партнерство – неймовірна можливість розвивати гру, знайомлячи з шахами нову аудиторію та надихаючи наступне покоління гравців, – зазначив Карлсен.
Чемпіонський шаховий тур 2025 року (CCT) стане основним шляхом відбору на турнір. Два онлайн-турніри CCT у лютому та травні дадуть гравцям шанс завоювати місце на EWC із загальним призовим фондом 300 000 доларів. 12 найкращих гравців турнірної таблиці CCT, а також ще чотири гравці, які пройшли відбірковий турнір Last Chance Qualifier (LCQ), змагатимуться за перемогу на чемпіонаті EWC.
Щоб задовольнити інтереси шанувальників кіберспорту, CCT перейшов на більш швидкий формат, який передбачає ігри з 10-хвилинним контролем часу без збільшення. У разі нічиєї переможець визначатиметься за допомогою єдиної гри "Армагеддон".
Шахи з'являться на чемпіонаті світу з кіберспорту – дивіться відео:
Дивіться також Геймер вразив спільноту своєю колекцією ігор в Epic Games Store – він не купив жодної
На EWC 2025 року буде представлено понад 20 ігрових дисциплін, що мають на меті об'єднати ігри та їхні спільноти під єдиним прапором. Очікується, що участь Chess.com у поєднанні з участю Карлсена познайомить широку аудиторію з шахами, закріпивши їхнє місце в кіберспортивній екосистемі.