Цифровий магазин EGS відомий своїми постійними роздачами відеоігор, але те, скільки проєктів безкоштовно отримав один геймер, все одно вразило спільноту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Понад дві сотні ігор і жодної витраченої копійки

З моменту запуску в грудні 2018 року Epic Games Store дотримувався обіцянки надавати користувачам безплатні ігри якомога частіше.

Спочатку таке "свято" геймерам влаштовували кожні два тижні. Одначе, останніми роками роздачі значно порідшали, хоча все ще вражають.

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Користувач Reddit під ніком Sea-Country8245 продемонстрував свою бібліотеку Epic Games Store із дивовижною кількістю ігор, жодну з яких він не придбав за власний кошт.

У колекції геймера опинилося 203 проєкти серед яких як маленькі інді, так і великі AAA ігри.

Ймовірно, Sea-Country8245 збирав цей "скарб" протягом багатьох років, а з огляду на те що Epic продовжують обдаровувати користувачів "халявою" – з роками колекція геймера лише ростиме.