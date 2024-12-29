Щорічний список "Best of Steam" пропонує геймерам поглянути на ігри, які стали найпопулярнішими протягом 2024 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.

Цікаво Ці ігри у 2024 році заробили найбільше грошей

Продалися найкраще

У 2024 році Steam знову ставив нові рекорди. До прикладу, на платформі з'явилося 18 825 нових ігор, що суттєво перевищило тогорічний показник у 14 311.

Окрім того, Valve опублікували список найпопулярніших ігор року за кількістю одночасних гравців на платформі.

В ньому опинилися проєкти, які заслужили похвалу як гравців, так і критиків.

Отож, відеоіграми, що привернули увагу понад 450 тисяч користувачів одночасно стали:

Helldivers 2;

Black Myth: Wukong;

PUBG;

Palworld;

Apex Legends;

Counter-Strike 2;

Marvel Rivals;

Elden Ring;

Dota 2;

Path of Exile 2.

У рейтингу Steam проєкти розташовані в довільному порядку, але за допомоги порталу SteamDB можна дізнатися, що найпопулярнішою грою року стала Black Myth: Wukong в яку на піку одночасно грали неймовірні 2 415 714 користувачів.