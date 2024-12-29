Щорічний список "Best of Steam" пропонує геймерам поглянути на ігри, які стали найпопулярнішими протягом 2024 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.

Цікаво Ці ігри у 2024 році заробили найбільше грошей

Продалися найкраще

У 2024 році Steam знову ставив нові рекорди. До прикладу, на платформі з'явилося 18 825 нових ігор, що суттєво перевищило тогорічний показник у 14 311.

Окрім того, Valve опублікували список найпопулярніших ігор року за кількістю одночасних гравців на платформі.

В ньому опинилися проєкти, які заслужили похвалу як гравців, так і критиків.

Отож, відеоіграми, що привернули увагу понад 450 тисяч користувачів одночасно стали:

  • Helldivers 2;
  • Black Myth: Wukong;
  • PUBG;
  • Palworld;
  • Apex Legends;
  • Counter-Strike 2;
  • Marvel Rivals;
  • Elden Ring;
  • Dota 2;
  • Path of Exile 2.

У рейтингу Steam проєкти розташовані в довільному порядку, але за допомоги порталу SteamDB можна дізнатися, що найпопулярнішою грою року стала Black Myth: Wukong в яку на піку одночасно грали неймовірні 2 415 714 користувачів.