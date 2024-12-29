Щорічний список "Best of Steam" пропонує геймерам поглянути на ігри, які стали найпопулярнішими протягом 2024 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.
Цікаво Ці ігри у 2024 році заробили найбільше грошей
Продалися найкраще
У 2024 році Steam знову ставив нові рекорди. До прикладу, на платформі з'явилося 18 825 нових ігор, що суттєво перевищило тогорічний показник у 14 311.
Окрім того, Valve опублікували список найпопулярніших ігор року за кількістю одночасних гравців на платформі.
В ньому опинилися проєкти, які заслужили похвалу як гравців, так і критиків.
Отож, відеоіграми, що привернули увагу понад 450 тисяч користувачів одночасно стали:
- Helldivers 2;
- Black Myth: Wukong;
- PUBG;
- Palworld;
- Apex Legends;
- Counter-Strike 2;
- Marvel Rivals;
- Elden Ring;
- Dota 2;
- Path of Exile 2.
У рейтингу Steam проєкти розташовані в довільному порядку, але за допомоги порталу SteamDB можна дізнатися, що найпопулярнішою грою року стала Black Myth: Wukong в яку на піку одночасно грали неймовірні 2 415 714 користувачів.