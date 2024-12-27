Списки лідерів

Нещодавно опублікована сторінка "Найкращі ігри 2024 року в Steam" має кілька вкладок для сортування. У них можна ознайомитися з валовим доходом найбільших ігор, найпопулярнішими іграми, найпопулярнішими проєктами для Steam Deck, VR тощо. 24 Канал ознайомився з цими результатами.

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Найцікавішою групою, мабуть, є розділ сукупного доходу, який поділяє ігри на платинові, золоті, срібні та бронзові.

Ось 12 ігор, які заробили найбільше грошей у Steam у 2024 році, у довільному порядку, оскільки Valve не вказує конкретні цифри, а просто подає всі проєкти клікабельними посиланнями:

Counter-Strike 2

Dota 2

Palworld

PUBG

Elden Ring

Black Myth: Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

Apex Legends

Helldivers II

Baldur’s Gate 3

Destiny 2

З цього списку лише п'ять ігор вийшли у світ у 2024 році. Але якщо ми перейдемо на вкладку новинок, де показані проєкти, випущені цьогоріч, то картина зміниться. Ось 12 ігор цього року з найбільшим валовим доходом:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Path of Exile 2

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Black Myth: Wukong

Dragon’s Dogma 2

NBA 2K25

Helldivers 2

Manor Lords

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports FC 25

Варто зауважити, що коли ми говоримо про першу категорію бестселерів, ігри оцінюються за валовим доходом, отриманим за весь 2024 рік, але коли мова йде лише про нові релізи, то враховується лише валовий дохід за перші два тижні з моменту запуску.

Компанія не ділиться з громадськістю точними даними про доходи, тому ці категорії — це все, що ми отримуємо від Valve.

Нагадаємо, в Steam досі триває великий розпродаж. В окремому матеріалі ми розповіли, які ігри отримали знижки.