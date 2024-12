Як це було

Під час останнього на сьогодні епізоду подкасту GI Microcast Крістофер Дрінг з GamesIndustry розповів деталі про те, які ігри купували найбільше і чому виникло таке значне просідання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Дивіться також 10 найкращих MMORPG з коли-небудь створених

2023 рік не просто так є важким для порівняння. Тоді вийшли такі чудові ігри, як Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Starfield, Diablo IV, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor та Final Fantasy XVI. І це лише деякі з найкращих назв із довгого списку.

2024 рік натомість майже не мав такої ж кількості розпіарених та очікуваних проєктів. Крістофер Дрінг також виділив дві гри, які не досягли успіху: Star Wars Outlaws та Dragon Age: The Veilguard. На них покладали великі надії, однак обидві не стали великими хітами.

Продажі нових ігор у 2024 році, порівняно з новими іграми у 2023 році, впали на 29%, тобто майже на третину.

Наступного року ми знову побачимо нові ігри-блокбастери, навіть у лютому, коли з'являться Assassin's Creed Shadows, Avowed, про яку зараз дуже багато говорять, та Monster Hunter Wilds. А ще тут є деякі ігри, які були анонсовані під час церемонії The Game Awards. Головною подією, звісно ж, буде Grand Theft Auto, заради якої багато хто готується брати відпустку чи лікарняний.

У 2025 році також очікується нова консоль Nintendo Switch 2, тож на нас чекає дуже багато ігор і для неї.

Геть сумним моментом є те, що велика гра у всесвіті "Зоряних воєн" потрапила далеко не в першу десятку найпродаваніших, і це в той рік, коли виходило не так уже й багато проєктів. Що стосується традиційних великих різдвяних блокбастерів, то у нас була Call of Duty, яка добре продавалася, і Dragon Age, яка не дуже добре продалася.

Star Wars Outlaws та Dragon Age: The Veilguard посіли 14 та 19 місця відповідно, коли мова йде про європейський чарт нових ігор. Але при переході до загальносвітової статистики, яка також включає ігри, випущені в попередні роки, вони опускаються на 45 і 68 місця.

Dragon's Dogma 2 схожа на них тим, що посіла дев'яте місце серед нових ігор, але лише 34 місце в загальному рейтингу.

Те саме стосується Final Fantasy VII Rebirth, яка стала дванадцятою найбільш продаваною новою грою 2024 року, але посіла лише 43 місце в глобальному чарті.

Лише п'ять нових ігор показали принаймні пристойні результати цього року в Європі: Dragon Ball: Sparking! ZERO (№13), Warhammer 40K: Space Marine 2 (№12), Helldivers 2 (№6) та Call of Duty: Black Ops 6 (№3). EA Sports FC 25 домінувала в європейських продажах у 2024 році.